Egresada de la UA de C es seleccionada para participar en programa aeroespacial internacional

Torreón, Coahuila.- La egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, Marlies Solís Rodríguez, fue seleccionada para participar en el International Air and Space Program (IASP) 2026, experiencia que desarrollará del 8 al 14 de noviembre de 2026 en las instalaciones del Space Center Houston de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), en Texas, USA.

Este programa educativo es impulsado por la empresa binacional Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales AEXA y reúne a jóvenes interesados en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, brindándoles la oportunidad de participar en actividades prácticas vinculadas con la ingeniería espacial, la aeronáutica y la ciencia.

Durante el IASP, los participantes desarrollarán un proyecto colaborativo que pondrá a prueba sus habilidades para el trabajo en equipo y la resolución de problemas, así como entrenamiento con dinámicas de astronauta, experiencias de flotabilidad neutra, prácticas de pilotaje, simuladores de misiones a Marte, además de interactuar con especialistas de la industria aeroespacial y enfrentar distintos retos relacionados con las ciencias y la exploración espacial.

La egresada de la carrera de Ingeniero Bioquímico, Marlies Solís, explicó que conoció el Programa a través de amigos de otros estados y de otros países, quienes le recomendaron participar en este tipo de experiencias, por lo que su interés por continuar desarrollándose en el ámbito científico la motivó a presentar su solicitud.

Agregó que el proceso de selección estuvo integrado por diferentes etapas y requisitos, entre ellos cuestionarios y la presentación de una propuesta relacionada con la investigación; para su aplicación, Marlies retomó información de su tesis de licenciatura, desarrollada durante su estancia de movilidad académica en Corea del Sur y la planteó desde una perspectiva vinculada con el contexto aeroespacial.

La egresada destacó que las oportunidades de formación que encontró en la UA de C fueron fundamentales para fortalecer su trayectoria profesional, como su participación en actividades extracurriculares, estancias de investigación y movilidad académica en México y Corea del Sur, las cuales le permitieron adquirir experiencias y habilidades que hoy le abren camino hacia nuevos retos en el ámbito científico.

Ante esta nueva experiencia, Marlies Solís invitó a las jóvenes interesadas en participar en programas nacionales e internacionales a buscar constantemente nuevas oportunidades y atreverse a aplicar, aun cuando consideren no sentirse completamente preparadas para comenzar, pues cada proceso representa una oportunidad para aprender y avanzar en su trayectoria. (El Heraldo de Saltillo)