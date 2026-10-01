Ex alumnos matan a subdirectora en ataque en escuela de Torreón

Una subdirectora falleció y otras tres personas resultaron heridas, entre ellas dos alumnos, tras una agresión al interior de una secundaria del ejido La Unión, de Torreón, informó el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez. Por estos hechos fueron detenidos dos hermanos de 18 años, identificados como exalumnos de la institución.

De acuerdo con el funcionario, los jóvenes presuntamente irrumpieron en la escuela y agredieron a personal administrativo y estudiantes. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su responsabilidad en los hechos.

“Se confirma el lamentable deceso de una persona, sexo femenino, subdirectora del plantel. Hay otros tres heridos, entre ellos un par de alumnos”, declaró.

Fernández Montañez señaló que una de las personas lesionadas fue reportada en estado grave. Precisó que las investigaciones y los peritajes permitirán establecer la causa de muerte de la subdirectora y reconstruir cómo ocurrió la agresión.

Sobre las versiones de disparos dentro de la institución, el fiscal indicó que, hasta el momento de su declaración, se descartaba el uso de armas de fuego. Explicó que los primeros datos apuntaban a armas blancas y a objetos descritos como una especie de petardos, aunque todavía no se había determinado su naturaleza.

“Se descarta por ahora”, respondió al ser cuestionado sobre el posible uso de armas de fuego, y señaló que sería necesario realizar los levantamientos periciales correspondientes.

Respecto al móvil, informó que los detenidos habían manifestado, de manera preliminar, sentimientos contra el plantel. Sin embargo, aclaró que esta versión tendría que verificarse mediante las declaraciones ministeriales y las demás diligencias.

El funcionario agregó que los dictámenes médicos permitirán establecer si los jóvenes se encontraban bajo los efectos de alguna sustancia. Tampoco confirmó las versiones sobre un posible forcejeo o la intervención de alumnos para frenar la agresión. (José Torres)