Propone Rubén Moreira orden cronológico para dictaminar y discutir iniciativas en San Lázaro

El diputado del PRI planteó que las comisiones, Jucopo y Mesa Directiva respeten un criterio cronológico en el trámite legislativo.

Ciudad de México.- A fin de que las iniciativas sean dictaminadas conforme al orden en que fueron recibidas y, una vez aprobados los dictámenes, éstos sean programados para su discusión y votación en el Pleno bajo el mismo criterio, el diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para establecer en el Reglamento de la Cámara de Diputados un principio de prelación cronológica.

El legislador del PRI afirmó que esta regla permitiría reducir la discrecionalidad en la integración de la agenda legislativa y garantizar condiciones más equitativas para todas las fuerzas políticas.

Moreira Valdez explicó que actualmente la ausencia de una regla general que determine el orden para dictaminar y posteriormente discutir las reformas permite que las mayorías parlamentarias determinen asuntos, mientras cientos o miles de propuestas permanecen pendientes en las comisiones.

Advirtió que esta situación afecta a las minorías, cuyas iniciativas pueden quedar rezagadas aun cuando hayan sido presentadas con anterioridad a otras que sí avanzan en el proceso legislativo.

Por ello, el coordinador de la bancada priista planteó que las comisiones procesen los asuntos conforme al orden cronológico de su recepción y que los dictámenes remitidos a la Mesa Directiva sean programados para su discusión y votación en el Pleno siguiendo ese mismo criterio. La Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva observarían esta prelación en el ejercicio de sus atribuciones relacionadas con la programación e integración del Orden del Día.

Precisó que el orden cronológico sólo podría modificarse cuando se trate de asuntos que, por disposición constitucional, legal o reglamentaria, deban atenderse dentro de un plazo determinado, tengan carácter preferente o cuando exista un acuerdo del Pleno debidamente fundado y motivado. “Se trata de establecer una regla objetiva, verificable y aplicable por igual, no de impedir que el Pleno ejerza sus facultades”, enfatizó.

El exgobernador de Coahuila sostuvo que el Congreso es, por definición, un órgano plural y que su integración representa la diversidad política expresada por la ciudadanía. En ese sentido, sostuvo, el procedimiento legislativo debe garantizar que las distintas fuerzas tengan condiciones efectivas para presentar, analizar, discutir y someter a consideración sus propuestas.

Rubén Moreira señaló que durante la actual Legislatura se ha hecho visible la concentración de la actividad parlamentaria, particularmente en aquellas propuestas provenientes del Poder Ejecutivo Federal. Indicó que, durante los primeros dos años de la Legislatura, en los periodos ordinarios de sesiones, el Ejecutivo presentó 60 iniciativas, de las cuales 47 fueron aprobadas o se encuentran ya en trámite, equivalente a cerca de 80 por ciento.

En contraste, las iniciativas de los grupos parlamentarios registran porcentajes de aprobación considerablemente menores: 5.46 por ciento del PVEM, 5.23 por ciento del PAN, 5.18 por ciento del PT, 3.65 por ciento de Morena, 2.85 por ciento del PRI y 2.71 por ciento de Movimiento Ciudadano.

Por lo anterior, Rubén Moreira subrayó que, mientras iniciativas presentadas desde 2024 y 2025 continúan pendientes, otras propuestas de presentación posterior son analizadas y dictaminadas.

“Garantizar que los asuntos sean procesados conforme a criterios objetivos contribuye a fortalecer la pluralidad, la deliberación parlamentaria y la igualdad de condiciones entre quienes integramos la Cámara de Diputados”, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)