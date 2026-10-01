La inteligencia artificial facilita la expansión del crimen organizado y el ciberdelito, señala informe de la ONU 

La inteligencia artificial generativa, las plataformas digitales y el llamado “crimen como servicio” están reduciendo las barreras para que las redes criminales amplíen sus operaciones y alcancen a víctimas en todo el mundo. Un nuevo informe de la ONU señala además que el crimen organizado se diversifica e infiltra cada vez más en la economía legal, y en América Latina sigue soportando una parte desproporcionada de la violencia y de sus costes económicos.

Nueva York, Estados Unidos.- La inteligencia artificial y otras tecnologías digitales están poniendo herramientas cada vez más sofisticadas al alcance de grupos criminales y facilitando delitos a una escala antes reservada a organizaciones con mayores recursos y conocimientos técnicos.

Así lo señala un nuevo análisis del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), que examina cómo han cambiado el crimen y las respuestas de los sistemas de justicia durante aproximadamente la última década.

Según el informe, la expansión de la IA de código abierto, los servicios de programación por encargo y la facilidad para crear plataformas en línea están ampliando las capacidades de las redes criminales. A ello se suman las comunicaciones cifradas, los activos digitales y modelos de “ciberdelito como servicio”, que permiten contratar o adquirir herramientas para cometer delitos sin necesidad de desarrollar internamente toda la infraestructura técnica.

Más víctimas y pérdidas millonarias

El impacto ya se refleja en el enorme alcance de las estafas en línea. Una encuesta citada en el informe y realizada en 42 países encontró que, en 2025, el 57% de los adultos había experimentado una estafa durante los doce meses anteriores y el 23% había perdido dinero. Las estimaciones sobre las pérdidas ocasionadas únicamente por estafas alcanzaron hasta un billón de dólares en 2024.

UNICRI advierte, además, que el coste real del ciberdelito probablemente vaya mucho más allá de las pérdidas económicas directas. Entre sus efectos figuran la explotación de personas obligadas a trabajar en centros de estafas, el impacto sobre sus familias y las consecuencias más amplias para economías y sectores productivos.

América Latina: carteles cada vez más diversificados

En América Latina, el informe señala que varios carteles que inicialmente obtenían gran parte de sus ingresos del tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas se han convertido en redes policriminales con intereses en sectores como la agricultura, la minería, la pesca y los recursos naturales.

Estas organizaciones están cada vez más entrelazadas con la economía legal y utilizan su conocimiento de las cadenas de suministro, sus relaciones con empresas y los vínculos con actores corruptos para ampliar sus operaciones.

El análisis menciona, entre otros, al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación, en México, así como al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital, en Brasil. Los beneficios del comercio ilícito les han permitido diversificarse hacia la minería ilegal, la explotación de recursos naturales y el comercio de productos de alto valor y bienes agrícolas.

Además, algunas organizaciones criminales latinoamericanas están buscando nuevos mercados y rutas fuera de la región mediante alianzas con grupos locales, intermediarios y funcionarios corruptos en países de tránsito y destino.

El informe destaca que las redes criminales pueden adaptarse con mayor rapidez que muchos sistemas regulatorios y de aplicación de la ley, aprovechando diferencias entre jurisdicciones y lagunas en los controles financieros y comerciales.

Niños reclutados por grupos armados y bandas criminales

El desempleo, la desigualdad y la marginación social además crean condiciones que facilitan el reclutamiento de jóvenes por estas redes criminales, pandillas y otros actores armados.

En América Latina, la ONU verificó en 2025 el reclutamiento y utilización de 371 niños en Colombia, principalmente por disidencias de las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En Haití, casi 900 niños fueron reclutados y utilizados por bandas armadas durante el mismo año. El informe añade que 2025 registró el mayor número de niños afectados por violaciones graves desde que comenzó el mecanismo de seguimiento de Naciones Unidas.

También señala que donde el crimen organizado se ha expandido rápidamente, la violencia contra niños y adolescentes puede crecer de forma muy pronunciada. En Ecuador, por ejemplo, la tasa de homicidios entre niños y adolescentes aumentó un 640% entre 2019 y 2023, en un contexto de escalada de la violencia vinculada al crimen organizado.

Dos tercios de los homicidios se concentran en dos regiones

El informe destaca una tendencia positiva: los homicidios a nivel global han disminuido.

La tasa mundial cayó de 5.9 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015 a 5.2 en 2023 y, de mantenerse las tendencias actuales, podría registrar una reducción general del 25% entre 2015 y 2030.

Sin embargo, la situación es muy diferente en algunas regiones. América Latina y el Caribe y África subsahariana concentran juntas aproximadamente dos tercios de todas las víctimas de homicidio del mundo, una violencia que el informe vincula frecuentemente con la presencia del crimen organizado, las pandillas y las redes criminales transnacionales.

El peso económico también es considerable. A América Latina, el crimen le costó unos 192 mil millones de dólares en 2022, un 3.44% del producto interno bruto regional. Esa cantidad representa el 78% del gasto en educación y el doble de lo destinado a programas de asistencia social.

Sistemas de justicia bajo presión

El informe señala que, ante el avance de estas formas de delincuencia más complejas y transnacionales, muchos sistemas de justicia están reforzando respuestas centradas en la seguridad y el control. Esto se traduce, entre otras cosas, en un mayor uso de tácticas policiales militarizadas, penas más duras y políticas penitenciarias más punitivas.

En algunas regiones, además, el propio crimen organizado ha logrado penetrar en sistemas penitenciarios débiles y reducir el control efectivo del Estado sobre las cárceles, un problema que ocurre especialmente en América Latina y África austral.

La tecnología añade otro desafío. Las fuerzas de seguridad utilizan cada vez más cámaras con inteligencia artificial, reconocimiento facial y sistemas automatizados para analizar información y apoyar investigaciones. Pero UNICRI advierte que las normas, los mecanismos de supervisión y las garantías para controlar ese uso no siempre avanzan al mismo ritmo.

El informe también alerta de que herramientas de IA aplicadas a tareas policiales pueden introducir errores, por ejemplo, si generan información incorrecta que termina incorporándose a un expediente. (ONU NOTICIAS)