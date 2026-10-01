Evoluciona ‘Rachel’ a huracán categoría 2 en el Pacífico

Ciudad de México.- El huracán “Rachel” se intensificó a categoría 2 este jueves a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 430 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, informó la Conagua.

El fenómeno meteorológico avanza en el Océano Pacífico con vientos máximos sostenidos de 155 km/h y se desplaza hacia el oeste-noreste.

“Rachel” generará lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Además, traerá oleaje con olas de 4 a 6 metros.

La Conagua alertó que el paso del huracán podrá originar deslaves, incremento en niveles de ríos, arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Hsata ahora, el paso de los fenómenos meteorológicos “Polo” y “Rachel” dejó una persona muerta, más de mil 270 evacuados, comunidades incomunicadas y daños en infraestructura vial, hospitalaria y productiva de Sonora, Michoacán y Colima. (AGENCIA REFORMA)