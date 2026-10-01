La CTM convoca desde México a construir la unidad sindical latinoamericana

Dirigentes de Brasil y Colombia reconocieron el papel fundador de la CTM en la Alternativa Democrática Sindical y el impulso internacional de Tereso Medina. Ante una amplia participación del Comité Nacional, la Confederación planteó una agenda común por el empleo formal, la organización sindical y la protección social.

Ciudad de México.- La Confederación de Trabajadores de México (CTM) recibió en su sede nacional a una delegación de Alternativa Democrática Sindical de las Américas (ADS), encabezada por su Presidente, Nilton “Neco” Souza da Silva, de Brasil; Jorge Iván Díez Vélez, Secretario de Organización de ADS y Presidente de la Confederación General del Trabajo de Colombia; y Ortelio Palacio Cuesta, asesor de Relaciones Internacionales de Força Sindical.

El encuentro, encabezado por el Secretario General de la CTM, Tereso Medina Ramírez, dio continuidad a las conversaciones sostenidas durante la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Ante dirigentes de ambos países y representantes de distintos sectores de la Confederación, Medina propuso avanzar en la construcción de la unidad sindical latinoamericana para defender derechos y responder juntos a los cambios del mundo del trabajo.

Durante su intervención, Neco recordó la participación de la CTM en la fundación de ADS y reconoció la importancia de fortalecer la relación con su dirigencia nacional. Expresó su confianza en que, bajo el liderazgo de Tereso Medina, las organizaciones podrán ampliar su trabajo conjunto. Jorge Iván Díez Vélez destacó la necesidad de un sindicalismo autónomo y plural, capaz de dialogar con gobiernos y empleadores sin perder de vista su responsabilidad principal: representar a las y los trabajadores. Por su parte, Ortelio Palacio Cuesta señaló que el movimiento sindical latinoamericano sigue con atención la nueva etapa de la CTM y su proyección internacional.

La reunión dio espacio a numerosas intervenciones de integrantes del Comité Nacional, quienes llevaron al diálogo la experiencia de los sectores que representan. Se planteó fortalecer la educación y la formación sindical; intercambiar propuestas sobre salarios mínimos y contractuales; ampliar la seguridad social; atender la informalidad; y preparar a las organizaciones frente a las nuevas tecnologías. También se abordaron las condiciones de quienes trabajan en la cultura, la industria textil y el transporte, así como la importancia de mantener una representación sindical autónoma y cercana a los centros de trabajo.

Al recoger estas aportaciones, Tereso Medina planteó que la cooperación regional debe ayudar a elevar la sindicalización, generar más empleos formales y ampliar el acceso a la salud y la vivienda. Propuso mantener el diálogo social entre organizaciones de distintos países y vincular la defensa de los derechos laborales con oportunidades de desarrollo y justicia social. Lealtad, unidad, trabajo y justicia fueron los principios que ofreció como base para esta nueva etapa de colaboración.

“En México tienen una casa”, expresó el dirigente cetemista a la delegación. La visita abre la agenda de encuentros internacionales de la nueva era de la CTM y continuará con un intercambio en Coahuila sobre formación y capacitación en la Universidad Laboral de México 4.0 “Miguel Ramos Arizpe”.

A 90 años de su fundación, la CTM reafirma su disposición a sumar experiencia, organización y diálogo a una agenda latinoamericana que produzca resultados para las trabajadoras, los trabajadores y sus familias. (El Heraldo de Saltillo)