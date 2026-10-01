Rafael Leão usará el número 7 de Cristiano Ronaldo ante Dinamarca

El capitán portugués abandonó el 30 de septiembre la concentración antes del duelo contra Dinamarca de la Liga de Naciones y aseguró que contará «a su debido tiempo» las razones de su marcha. No anunció su retirada definitiva de la selección. Su dorsal 7 lo heredará Rafael Leão este jueves en Copenhague.

Copenhague, Dinamarca.- Los motivos de la salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal, por ahora, siguen sin aclararse del todo. El propio delantero aseguró que los explicará más adelante.

“A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”, señaló en un primer comunicado el jugador del Al Nassr saudí.

Horas después, insistió en la misma idea en su cuenta de Instagram: “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

Ronaldo, que no comunicó una retirada definitiva del combinado nacional, trasladó sus mejores deseos al resto del equipo.

La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó el abandono del jugador de la concentración, después de la comparecencia ante la prensa del seleccionador, Jorge Jesus.

La marcha del capitán llega después de que permaneciera en el banquillo durante el triunfo del domingo ante Noruega por 2-1. En esa intervención, Jesus había rechazado que existiera un conflicto con Ronaldo y fundamentó su decisión en criterios técnicos. Además, negó que el delantero de 41 años se hubiera negado a entrenar, reivindicó su autoridad para decidir las alineaciones y avanzó la titularidad de Gonçalo Ramos frente a Dinamarca.

Pese a que el seleccionador había asegurado que se ejercitaría junto al grupo, Ronaldo dejó el estadio Parken de Copenhague sin participar en el entrenamiento previo al choque ante Dinamarca.

Como consecuencia directa de su salida, Rafael Leão, delantero del Galatasaray, lucirá el dorsal 7 de Cristiano Ronaldo este primero de octubre en el Portugal-Dinamarca de la Liga de Naciones. Así consta en el parte oficial publicado este jueves por la UEFA, cuyo reglamento para este torneo exige a las selecciones utilizar los números del 1 al 23 en cada encuentro.

Ahora la expectativa está puesta en que pase el tiempo y sea el propio Cristiano quien revele por qué abandonó la concentración. (El Heraldo de Saltillo)

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