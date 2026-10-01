jueves, octubre 1, 2026
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Ante hechos en escuela de Torreón se aplicará todo el peso de la ley: Manolo Jiménez

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El Heraldo de Saltillo
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Foto: Archivo El Heraldo de Saltillo

Ante los lamentables acontecimientos registrados en un plantel educativo de Torreón, el gobernador Manolo Jiménez Salinas expresó sus más sensibles condolencias y solidaridad con la familia de la persona que perdió la vida, así como con las personas lesionadas y toda la comunidad educativa afectada por estos hechos.

El mandatario señaló que Coahuila cuenta con instituciones fuertes y coordinadas, que trabajan permanentemente en la prevención como primera línea de acción, pero que ante hechos de esta naturaleza se tiene la capacidad y la determinación de responder con toda contundencia.

En ese sentido, reiteró que se llegará hasta las últimas consecuencias y se aplicará todo el peso de la ley a quienes resulten responsables.

Jiménez Salinas giró instrucciones a las secretarías de Gobierno, Educación y Seguridad Pública para mantener atención directa y permanente en Torreón, así como estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de los hechos. (El Heraldo de Saltillo)

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