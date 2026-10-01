Pondrá Disclosure ritmo al After Show del GP México

Ciudad de México.- Disclosure DJ-Set será el encargado de poner el ritmo al After Show de Formula 1 Gran Premio la Ciudad De México 2026 presentado por Heineken, como parte de la oferta de entretenimiento que acompañará la celebración del evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El reconocido proyecto británico llegará al Estadio GNP Seguros con una presentación que combinará house, música electrónica y elementos de distintos géneros, una propuesta que se ha convertido en parte de su identidad dentro de la escena internacional.

Con este anuncio, el México GP refuerza su apuesta por ofrecer a los aficionados una experiencia que vaya más allá de la acción en pista, incorporando música y entretenimiento de talla internacional para complementar uno de los fines de semana más importantes del automovilismo en México.

“Cada año buscamos enriquecer la experiencia del México GP y ofrecer a nuestros aficionados mucho más que solo acción en pista.

“La música y el entretenimiento se han convertido en una parte fundamental de nuestra fiesta y contar con un artista internacional como Disclosure DJ-Set nos permite seguir fortaleciendo esa oferta y brindar un cierre espectacular a un fin de semana lleno de emociones en el Autódromo Hermanos Rodríguez”, comentó Federico González Compeán, director general de Formula 1 Gran Premio la Ciudad De México 2026 presentado por Heineken.

El After Show marcará el cierre de las actividades del México GP 2026 y tendrá como escenario el Estadio GNP Seguros, donde Disclosure DJ-Set ofrecerá un espectáculo cargado de energía para despedir el fin de semana.

Formula 1 Gran Premio la Ciudad De México 2026 se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, reuniendo nuevamente la emoción del automovilismo con una programación de entretenimiento para los asistentes. (AGENCIA REFORMA)