Fortalecen brigadas de sanidad forestal de Arteaga con equipo especializado

Arteaga Coahuila.- El Gobierno Municipal de Arteaga, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), fortalece las acciones de protección y conservación de los recursos forestales mediante el convenio de colaboración que permitió la conformación de las Brigadas de Sanidad Forestal 2026.

Con una inversión de 1 millón de pesos, se realizó la entrega de equipo de protección personal y herramientas especializadas a las brigadas, que recibieron zapatos de seguridad, cascos, uniformes, machetes, motosierras, hachas, entre otros implementos para el desarrollo de sus actividades.

Las brigadas iniciarán sus trabajos en diez predios de la Sierra de Arteaga, todos ellos particulares, donde realizarán labores de monitoreo, detección y atención de plagas y enfermedades que afectan los recursos forestales, sin ningún costo para los propietarios de estos terrenos.

Están conformadas por tres brigadas: San Antonio, Lirios 1 y Lirios 2, integradas por cuatro personas cada una y con el acompañamiento de un profesional forestal, su periodo de trabajo comprende de septiembre a diciembre, con una meta de atención de 360 hectáreas.

Como parte de su preparación, los integrantes reciben capacitación en primeros auxilios, manejo y uso de motosierras, aplicación de productos para el control de plagas y enfermedades, uso de GPS y operación de las brigadas de sanidad forestal, además de contar con un seguro de gastos médicos, entre otros temas.

En la entrega estuvieron presentes Ana Karen Sánchez Flores, presidenta municipal de Arteaga; Erick Ricardo Covarrubias Aguirre, jefe del Departamento de Restauración de la Oficina de Representación Estatal de la CONAFOR en Coahuila; David Valladares Sánchez, director de la Asociación Civil Amigos de la Sierra; y Leonel Martínez Mata, director de Protección Civil y Bomberos de Arteaga.

Asimismo, se destacó el respaldo y acompañamiento institucional del Gobierno del Estado de Coahuila y del gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte de la coordinación que se mantiene para fortalecer las acciones de protección de los recursos naturales de la entidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Arteaga, a través de la Administración “Arteaga Somos Todos”, continúa fortaleciendo la atención preventiva de la sierra y el trabajo coordinado para conservar sus recursos forestales. (El Heraldo de Saltillo)