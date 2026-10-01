Gobierno federal planea crear empresa para producir la aeronave no tripulada Quetzal

Ciudad de México.- El Gobierno federal proyecta crear una empresa para producir la aeronave no tripulada Quetzal y otros desarrollos tecnológicos de la Secretaría de Marina, informó Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

La funcionaria aseguró que ya se cuenta con un prototipo de la aeronave, cuya producción podría escalar una vez que la Presidenta Claudia Sheinbaum dé la instrucción.

“Ya tenemos el prototipo de aeronave que tiene una autonomía hasta de seis horas con un alcance de 5 mil pies y un recorrido de 50 kilómetros”, informó.

“Se está trabajando para poderlo producir en grande. Cuando la presidenta nos indique, esto se transformará en una empresa para que se produzcan éste y otros productos que tiene la Marina”.

Ruiz explicó que Quetzal es responsabilidad directa de la Secretaría de Marina, mientras que la dependencia a su cargo participa en el desarrollo científico y tecnológico.

El proyecto forma parte de los 13 desarrollos estratégicos coordinados por la Secretaría de Ciencia en colaboración con instituciones públicas, universidades y otras dependencias federales.

El Gobierno federal informó que Quetzal fue concebido como un sistema aéreo no tripulado multipropósito y forma parte de la colaboración científica y tecnológica entre Marina y la Secretaría de Ciencia.

La secretaria sostuvo que los proyectos tecnológicos impulsados por el Gobierno también tienen como objetivo formar especialistas mexicanos capaces de desarrollar y operar las nuevas tecnologías.

Ruiz explicó que la instrucción presidencial es vincular los desarrollos tecnológicos con la formación de estudiantes e investigadores para generar capacidades nacionales. (AGENCIA REFORMA)