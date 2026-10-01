Alistan Estado y Municipio inversión superior a 250 mdp para obras en Ramos Arizpe

Una bolsa superior a los 250 millones de pesos será destinada a la realización de infraestructura en Ramos Arizpe, mediante un esquema de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El presidente municipal señaló que el programa contempla aportaciones de ambas administraciones, lo que permitirá ampliar el número de proyectos y atender diferentes necesidades tanto durante lo que resta de 2026 como a lo largo de 2027.

“Estamos hablando de una inversión de más de 250 millones de pesos entre el Gobierno del Estado y el Municipio. Nosotros también vamos a poner recursos para poder hacer más obras y seguir avanzando en Ramos Arizpe”, expresó.

Gutiérrez Merino adelantó que será la próxima semana cuando, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se ponga en marcha este nuevo paquete de infraestructura para el municipio.

“La próxima semana estaremos arrancando junto con el gobernador este paquete de obras. Son proyectos que vamos a estar desarrollando entre este año y el próximo, con inversión tanto estatal como municipal”, señaló.

El alcalde destacó que la suma de recursos permitirá dar continuidad a los trabajos de mejoramiento urbano y mantener activa la inversión pública en diferentes sectores de Ramos Arizpe.

“Lo importante es que seguimos trabajando en equipo con el Estado. Al sumar esfuerzos podemos hacer más, llegar a más sectores y continuar atendiendo las necesidades que tiene nuestra ciudad”, indicó.

La inversión conjunta formará parte de las acciones que Estado y Municipio mantendrán durante 2026 y 2027, con la intención de fortalecer la infraestructura y dar continuidad a proyectos de obra pública en Ramos Arizpe. (EDUARDO SERNA).