Convocan a jóvenes de Coahuila a participar en la pasarela de Catrinas y Catrines 2026

El Icojuve lanzó la tercera edición de «Recordar es de Gigantes”, dirigida a personas de 12 a 29 años; habrá una bolsa de 28 mil pesos para los tres primeros lugares y dos menciones honoríficas

Con el propósito de preservar las tradiciones mexicanas y fomentar la participación de las nuevas generaciones, el Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve) lanzó la convocatoria para participar en la tercera edición de la pasarela de Catrinas y Catrines “Recordar es de Gigantes 2026”, que se llevará a cabo el próximo 5 de noviembre de este 2026 en La Madriguera Casa del Adolescente, en Saltillo.

Iván Terashima Zamora, titular del Icojuve, destacó que esta actividad forma parte de las acciones encaminadas a involucrar a las juventudes en las celebraciones tradicionales del país, particularmente durante noviembre, mes en que se conmemora el Día de Muertos.

«Estamos lanzando una de las actividades más bonitas que tenemos dentro del Instituto Coahuilense de la Juventud, noviembre es un mes en el que celebramos nuestras tradiciones; esta es la tercera edición de Recordar es de Gigantes 2026, una pasarela de catrinas y catrines que se va a llevar a cabo el 5 de noviembre», señaló al remarcar que la convocatoria está dirigida a personas de entre 12 y 29 años de edad, provenientes de cualquier municipio de Coahuila, quienes podrán participar con una caracterización de Catrina o Catrín para formar parte de esta celebración de la cultura mexicana.

Como incentivo para los participantes, se contempla una bolsa de premios por 28 mil pesos. El primer lugar recibirá 10 mil pesos, el segundo siete mil y el tercero cinco mil pesos, además de que se otorgarán dos menciones honoríficas.

Por su parte, la diputada local en Coahuila, Marimar Treviño Garza, resaltó que la participación de los jóvenes resulta fundamental para mantener vigentes las tradiciones y expresiones culturales mexicanas, al destacar el reconocimiento que estas festividades reciben incluso fuera del país.

“Estamos aquí por una de las festividades que en otros países ven impresionante, qué padre que ustedes mantienen vivas, a través de estas actividades, estas tradiciones tan bonitas que nos hacen poner el nombre de México, de Coahuila, de Saltillo, en diferentes partes del mundo; el que los jóvenes estén involucrados nos hace mantener vivas nuestras tradiciones y recordar a nuestros seres queridos”, expresó.

Inscripciones ya abiertas

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 30 de octubre, por lo que los interesados todavía tienen oportunidad de preparar su caracterización y registrarse para participar en la pasarela. Para obtener mayores informes sobre los requisitos y el proceso de inscripción, las personas interesadas pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al número 844 595 663.

Durante la rueda de prensa también estuvieron presentes autoridades como Patricia Yeverino Mayola, titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación; Laura Montemayor Cobas, directora de la Universidad Vizcaya de las Américas Campus Saltillo y Lydia María González Rodríguez, directora de Turismo en Saltillo. (OMAR SOTO)