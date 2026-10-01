DIF Ramos Arizpe lleva a las calles boteo en apoyo al Teletón

El DIF Ramos Arizpe puso en marcha las actividades de boteo en apoyo al Teletón, con la participación de personal de la dependencia y ciudadanos que se han sumado a la colecta destinada a respaldar la atención y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, encabezó las acciones de recaudación y salió a las calles de la ciudad para invitar directamente a los ramosarizpenses a realizar una aportación voluntaria.

Escalante Contreras destacó la disposición mostrada por la población durante el inicio de la campaña, al señalar que cada donativo representa una forma de contribuir a una causa que busca mejorar la calidad de vida de quienes requieren atención especializada.

“Me dio mucho gusto encontrarme con tantos ramosarizpenses comprometidos y dispuestos a sumarse a esta gran causa. Cada aportación cuenta y demuestra nuevamente la solidaridad que caracteriza a nuestra comunidad cuando se trata de ayudar a quienes más lo necesitan”, expresó.

La colecta se desarrolla bajo la coordinación del DIF Ramos Arizpe y en conjunto con el DIF Coahuila, sumando la participación de instituciones educativas, dependencias gubernamentales, organizaciones y sociedad civil para ampliar el alcance del boteo en el municipio.

Los recursos obtenidos a través de esta campaña son destinados al Teletón para contribuir a los servicios de atención y rehabilitación que brinda a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, autismo y cáncer.

“Desde el DIF Ramos Arizpe seguiremos participando activamente en este boteo e invitando a las familias, jóvenes, estudiantes y trabajadores a colaborar. No importa el monto de la aportación; lo importante es sumar esfuerzos y hacer posible que más niñas y niños puedan recibir atención”, agregó Escalante Contreras. (EDUARDO SERNA).