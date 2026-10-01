Abre PRI Ramos Arizpe curso gratuito de inglés para todas las edades

El Comité Directivo Municipal del PRI en Ramos Arizpe puso en marcha su primer curso gratuito de inglés dirigido a niñas, niños, jóvenes y adultos, con el propósito de acercar nuevas herramientas educativas a la población y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

La dirigencia municipal informó que esta iniciativa busca facilitar el aprendizaje de un segundo idioma sin que el costo represente una barrera para los participantes, además de promover la capacitación entre personas de distintas edades interesadas en adquirir nuevos conocimientos.

Hazel Santos Rodríguez, presidente del PRI en Ramos Arizpe, señaló que el proyecto parte de la importancia que tiene la educación para generar nuevas oportunidades tanto en el ámbito académico como en el laboral.

“Estamos convencidos de que la educación abre puertas y transforma vidas. Por eso damos este primer paso con un curso gratuito de inglés, pensado para niñas, niños, jóvenes y adultos que tengan el interés de aprender y seguir preparándose”, señaló.

Santos Rodríguez destacó que el aprendizaje no debe limitarse a una determinada etapa de la vida, por lo que la convocatoria contempla a personas de diferentes edades que busquen mejorar sus habilidades y contar con mayores herramientas para alcanzar sus objetivos.

“Nunca es tarde para aprender y superarse. Saber un nuevo idioma puede abrir muchos caminos y queremos contribuir para que más personas tengan acceso a este tipo de oportunidades, sin importar su edad”, añadió.

Finalmente, el dirigente municipal indicó que con la apertura de este primer curso se busca impulsar actividades que aporten a la preparación de los ramosarizpenses, al considerar que la capacitación y el acceso al conocimiento pueden contribuir al crecimiento personal, académico y profesional de quienes participan. (EDUARDO SERNA).