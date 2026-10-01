Refuerzan capacitación de bibliotecarios para mejorar atención en Ramos Arizpe

La Coordinación de Bibliotecas de Ramos Arizpe mantiene activo su programa de capacitación continua para fortalecer las habilidades del personal que atiende los distintos espacios bibliotecarios de la ciudad, con el propósito de ampliar las actividades culturales y formativas disponibles para los usuarios.

Como parte de estas acciones, los bibliotecarios Héctor Aguirre Zertuche y Juan Carlos González participaron recientemente en el Taller de Elaboración de Alebrijes: Xoloitzcuintle, donde tuvieron la oportunidad de aprender nuevas técnicas relacionadas con la elaboración de estas piezas artesanales.

Hayde Aguirre Gutiérrez, responsable de la Coordinación de Bibliotecas de Ramos Arizpe, destacó que este tipo de capacitaciones permiten que el personal adquiera conocimientos que posteriormente pueden ser compartidos con niñas, niños, jóvenes y adultos mediante talleres y actividades dentro de las bibliotecas.

“Buscamos que nuestros bibliotecarios continúen preparándose y aprendiendo nuevas técnicas que puedan llevar a sus espacios de trabajo. Las bibliotecas no solamente son lugares para consultar libros, también buscamos que sean puntos de encuentro donde los usuarios puedan aprender, desarrollar su creatividad y participar en diferentes actividades”, expresó.

La funcionaria señaló que la capacitación constante contribuye a diversificar los servicios que se brindan en las bibliotecas municipales, particularmente mediante dinámicas que complementan el fomento a la lectura con expresiones artísticas, culturales y recreativas.

“Cada conocimiento que adquieren nuestros compañeros representa una nueva posibilidad de ofrecer actividades a la comunidad. La intención es seguir fortaleciendo al personal para que pueda compartir lo aprendido y generar experiencias atractivas para quienes diariamente visitan nuestras bibliotecas”, añadió Aguirre Gutiérrez.

La actividad se desarrolló como parte de las acciones impulsadas en coordinación con la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías, mediante las cuales se busca mantener actualizado al personal bibliotecario y mejorar de manera permanente el servicio que se ofrece a la población de Ramos Arizpe. (EDUARDO SERNA).