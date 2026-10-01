Va Javier Díaz con todo; rehabilita muros de contención en vialidades clave

Cuadrillas de “Aquí Andamos” intervienen puntos estratégicos de Venustiano Carranza, Colosio, Nazario S. Ortiz, Fundadores y periférico Luis Echeverría

Para reforzar la seguridad en las principales vialidades de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González mantiene una intensa estrategia de atención a la infraestructura vial, a fin de eliminar riesgos y mejorar la protección de automovilistas y peatones.

Personal del programa “Aquí Andamos” realizó la alineación y sustitución de muros de contención de concreto que presentaban daños, en puntos estratégicos del bulevar Venustiano Carranza, en sus cruces con la calle Manuel Ortiz de Montellano y el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Asimismo, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno de Saltillo intervino en los muros delimitadores ubicados sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza y el cruce con el bulevar Galerías.

Estos mismos trabajos se realizaron sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, frente a la Central de Abastos, así como en el bulevar Fundadores, en el tramo entre las colonias Morelos y Mirasierra, al oriente de Saltillo.

Además, por instrucciones del alcalde Javier Díaz y para evitar riesgos entre la población, brigadas municipales retiraron postes dañados sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en su cruce con José María LaFragua, así como en diversos puntos del bulevar Luis Donaldo Colosio.

El Gobierno de Saltillo informó que se mantienen estas acciones preventivas y correctivas que contribuyen a una movilidad más segura para saltillenses y visitantes. (El Heraldo de Saltillo)