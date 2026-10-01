A merced de adictos y malvivientes jardín de niños “Severino Calderón” de la colonia República Poniente

Personal del jardín de niños “Severino Calderón González” de la colonia República Poniente, solicitó el apoyo de la Comisaría de Seguridad de Saltillo, ante el grave problema que representa el llamado Parque Los Ojitos, que se ubica a un costado de ese plantel, dadas las condiciones de abandono en que se encuentra ese espacio público, las cuales aprovechan grupos de vagos y también sujetos adictos a diferentes sustancias para hacer de las suyas en el interior de ese lugar.

Indicaron que, aunque se han reforzado las medidas de protección de esa institución educativa para evitar el ingreso de estas personas, el riesgo sigue latente y que incluso, en horas de la mañana cuando arriban los padres de familia para dejar a sus pequeños, es posible ver personas bajo los efectos de las drogas en las inmediaciones del jardín de niños.

Señalaron que, además, la basura que se encuentra en el parque y la cercanía con el arroyo, donde con el tiempo se han acumulado también gran cantidad de desechos, generan las condiciones propicias para atraer a la fauna nociva, con el peligro que esto representa para los menores que atiende ese plantel.

“Pues definitivamente sí lo vemos como un riesgo para los niños, porque es un lugar abandonado desde hace tiempo, aquí se meten en la noche a drogarse y a tomar, en la mañana cuando llegan los papás a dejar a los niños todavía andan por ahí a veces, andan como zombis, con los pantalones abajo, desorientados, bastante mal que se ven”, dijo a este medio uno de los encargados de mantenimiento de la institución.

“Sí han venido los policías, incluso se han llevado personas arrestadas, hacen rondines y todo, pero se necesita algo más de fondo, más iluminación, poner cámaras, alguna caseta, acciones que ahuyenten a estas gentes para que ya no vuelvan a meterse en el parque a tomar o a consumir sustancias”, agregó el trabajador.

Además, se expuso la problemática que representa la existencia de un árbol cuyo tronco fue partido por los fuertes vientos hace varias semanas y que a la fecha permanece dentro del plantel con el riesgo de caer, por lo que también solicitaron la presencia de personal de la Dirección del Medio Ambiente para que acuda a retirarlo. (ÁNGEL AGUILAR)