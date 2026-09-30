Despiden amigos y familiares al entrañable periodista saltillense Antonio de la Cruz Rodríguez

Este miércoles en el templo de San José, ubicado en el centro de Saltillo, se llevó a cabo la misa exequial en memoria del reconocido periodista saltillense Antonio de la Cruz Rodríguez, quien dejó de existir la madrugada del martes a los 73 años de edad, dejando un gran legado a la comunidad y a los diferentes medios de comunicación de esta capital en los que prestó sus servicios a lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria.

En punto de las 11:00 de la mañana, los restos del entrañable comunicador arribaron al templo católico, donde ya eran esperados por la gran cantidad de amigos y familiares que asistieron para participar en la ceremonia eucarística.

Durante la misa, el párroco de San José, presbítero Gustavo Ramos Pérez, pidió a los familiares de Antonio de la Cruz y a todas las personas con las que convivió y forjó una relación de amistad o compañerismo, recordar sus valores y cualidades humanas, así como su carácter franco y la amabilidad que siempre le caracterizó.

“Desde su bautismo, Antonio fue llamado a ser familia de Dios y en Cristo, fue llamado también a ser hermano de Jesús, hijo de Dios y hermano de todos aquellos con los que en la vida fue compartiendo esta peregrinación. Dios no improvisó el amor a cada uno de nosotros, Dios no improvisó el amor a nuestro hermano Antonio, lo amó desde siempre, lo llamó a peregrinar y ahora lo sigue amando en la vida eterna”, dijo el sacerdote en su homilía.

Como se ha dado a conocer, la labor de Antonio de la Cruz destacó notablemente en todos los medios en los que colaboró, gracias a su acuciosidad y talento periodístico, iniciando su actividad en 1972 como cronista y reportero de deportes, prestando sus servicios en El Heraldo de Saltillo, El Independiente, El Sol del Norte, El Siglo de Torreón y Esto.

Además destacó también su actividad como cronista de la tragedia ferroviaria de Puente Moreno ocurrida el 5 de octubre de 1972, de la que fue testigo cercano al colaborar en el rescate de numerosos heridos y fallecidos en este accidente.

Al término de la ceremonia eucarística, los restos de Antonio de la Cruz, quien además en 2009 fuera incluido en la exposición “Personajes de Saltillo”, dedicada a reconocer a personas sobresalientes de esta ciudad, fueron trasladados a un panteón de la localidad para su inhumación. (ÁNGEL AGUILAR)