viernes, octubre 2, 2026
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Vuelca camioneta tras presunto impacto de transporte de carga en Ramos Arizpe

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El Heraldo de Saltillo
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Un hombre de 36 años resultó con algunos golpes luego de perder el control de su camioneta Peugeot, tras presuntamente ser impactado por un transporte de carga, sobre la carretera Saltillo-Monterrey, en Ramos Arizpe, Coahuila.

El accidente ocurrió la noche de este jueves, a la altura de la empresa DeAcero, donde, de acuerdo con el reporte preliminar, Daniel “N” circulaba en dirección de norte a sur cuando habría recibido el impacto de la pesada unidad.

Tras el golpe, el conductor perdió el control de la camioneta, se proyectó contra la barrera de contención y posteriormente terminó volcando hacia un paso a desnivel.

Paramédicos de Bomberos acudieron al lugar y valoraron al conductor, quien no requirió traslado hospitalario y decidió permanecer en el sitio para esperar la llegada de su compañía aseguradora.

Elementos de la Policía Municipal realizaron labores de abanderamiento para prevenir otro accidente y controlar la circulación, ya que durante varios minutos uno de los carriles en dirección de norte a sur permaneció parcialmente afectado mientras eran retirados los vehículos involucrados.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del percance y se encargarán de deslindar responsabilidades. (El Heraldo de Saltillo)

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