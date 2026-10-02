Vuelca camioneta tras presunto impacto de transporte de carga en Ramos Arizpe

Un hombre de 36 años resultó con algunos golpes luego de perder el control de su camioneta Peugeot, tras presuntamente ser impactado por un transporte de carga, sobre la carretera Saltillo-Monterrey, en Ramos Arizpe, Coahuila.

El accidente ocurrió la noche de este jueves, a la altura de la empresa DeAcero, donde, de acuerdo con el reporte preliminar, Daniel “N” circulaba en dirección de norte a sur cuando habría recibido el impacto de la pesada unidad.

Tras el golpe, el conductor perdió el control de la camioneta, se proyectó contra la barrera de contención y posteriormente terminó volcando hacia un paso a desnivel.

Paramédicos de Bomberos acudieron al lugar y valoraron al conductor, quien no requirió traslado hospitalario y decidió permanecer en el sitio para esperar la llegada de su compañía aseguradora.

Elementos de la Policía Municipal realizaron labores de abanderamiento para prevenir otro accidente y controlar la circulación, ya que durante varios minutos uno de los carriles en dirección de norte a sur permaneció parcialmente afectado mientras eran retirados los vehículos involucrados.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del percance y se encargarán de deslindar responsabilidades. (El Heraldo de Saltillo)