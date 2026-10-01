Comanches invita a caminar por la historia y raíces de Santa María

Segunda Caminata Comanche se realizará este sábado 3 de octubre; combinará actividad física, cultura, tradición y convivencia

Con el propósito de promover la actividad física, la convivencia y, al mismo tiempo, fortalecer el conocimiento de la historia y las tradiciones de Ramos Arizpe, el grupo Comanches, Mujeres en Movimiento, realizará este sábado 3 de octubre la Segunda Caminata Comanche rumbo a Santa María.

Bertha Gutiérrez, integrante del grupo Comanches, informó que la actividad contempla un recorrido cultural y guiado hasta la emblemática Iglesia de Santa María, uno de los sitios históricos de mayor significado para el municipio.

Explicó que la intención es que las participantes disfruten de una jornada que vaya más allá de la caminata, al combinar ejercicio, historia, cultura, naturaleza, amistad y convivencia, además de acercar a las asistentes a las raíces de esta comunidad.

“Cada paso que damos hacia Santa María es también un paso para conservar nuestra historia”, es el mensaje con el que las organizadoras buscan destacar la importancia de conocer y valorar el patrimonio histórico de Ramos Arizpe.

De acuerdo con el itinerario, las actividades comenzarán a las 7:00 de la mañana con la recepción de las participantes, para quienes habrá café y pan; a las 7:30 horas se realizará una activación física y a las 8:00 horas arrancará formalmente la caminata.

La llegada a Santa María está prevista para las 10:00 horas y posteriormente se realizará la entrega de listones y medallas, acompañada de un mensaje de las autoridades. A las 11:00 horas se contempla una bendición, seguida de un encuentro a las 11:30 y, finalmente, una convivencia con alimentos al mediodía.

Bertha Gutiérrez destacó que esta segunda edición busca consolidarse como una actividad que permita a las mujeres mantenerse en movimiento y, paralelamente, generar identidad y sentido de pertenencia mediante el conocimiento de las comunidades y lugares que forman parte de la historia de Ramos Arizpe.

La Segunda Caminata Comanche cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila y del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, sumando esfuerzos para promover actividades de convivencia, bienestar y rescate de las tradiciones locales. (El Heraldo de Saltillo)