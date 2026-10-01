¿Quieres intercambiar tus libros con los de otros lectores? Acude este sábado a la librería Tinta de Jade y gánate una suculenta

La librería Tinta de Jade llevará a cabo este sábado 3 de octubre un evento de intercambio de libros al que se invita a los lectores saltillenses para que acudan e intercambien con otros lectores distintos títulos, y así dar una segunda oportunidad a los ejemplares leídos para las y los asistentes accedan a nuevas obras, historias y temas de una manera económica y sostenible.

Lo anterior fue dado a conocer por Rocío González, propietaria de este local, que se ubica en la calle Zaragoza número 537 de la zona centro, en el que se ofrece también el servicio de cafetería y aperitivos, además de servir como un espacio para la realización de diferentes eventos culturales y exposiciones.

Indicó que esta actividad de intercambio iniciará a partir de las 3:00 de la tarde, por lo que hizo la invitación a las y los lectores de esta ciudad para que acudan con sus libros y puedan intercambiarlos con otros asistentes.

Destacó que a las primeras 25 personas en llegar al evento, se les obsequiará una planta suculenta.

“En esta ocasión estamos invitando a la población de Saltillo a que participen en nuestro evento de intercambio de libros el día sábado 3 de octubre a partir de las 4:00 de la tarde, a las primeras 25 personas que nos acompañen se les entregará de regalo una planta suculenta, esto lo hacemos nosotros para que le podamos dar una segunda vida a nuestros libros y fomentar la lectura en nuestra ciudad”, dijo la propietaria.

“Anteriormente hemos tenido presentaciones de libros, pero como tal esta es la primera actividad de intercambio masiva, esperamos una buena respuesta de todos los lectores, y queremos aprovechar el espacio para invitar a quienes estén interesados en la cultura ya que próximamente estaremos teniendo diferentes actividades que incluyen exposiciones de pintura, talleres, clubes de lectura, presentaciones de libros y otros eventos más”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)