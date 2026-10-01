Manolo Jiménez y MARS hacen equipo por mejorar la calidad de vida de los torreonenses

Arrancan programa de mantenimiento vial ¡A Darle Parejo! y anuncian grandes obras para Torreón en agua, drenaje, espacios públicos y centros educativos

Torreón.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís arrancaron esta tarde el programa de mantenimiento vial ¡A Darle Parejo!, que es parte de la estrategia del Gobierno del Estado: En Equipo Le Entramos, para sumar esfuerzos, voluntad, compromiso e inversión con los municipios.

El programa inició en la colonia Eduardo Guerra, donde se atenderán cerca de 9 mil metros cuadrados de microcarpeta, en beneficio de más de 9 mil habitantes.

Además, el presidente municipal anunció otras obras importantes para Torreón que van contempladas en equipo con el gobernador, como la perforación de cinco pozos nuevos para el abasto de agua en los sectores de Senderos, Viñedos, Carmen Romano, Santa Sofía y Ferropuertos; así como inversión conjunta para la rehabilitación de espacios públicos, plazas, parques canchas y áreas de convivencia familiar; y para infraestructura educativa, acciones que buscan llegar a todas las colonias, barrios y ejidos para mejorar la calidad de vida de las familias.

“Hoy con el respaldo del gobernador le estamos cumpliendo a nuestra gente, prueba de ello es que hoy Torreón es una de las ciudades más seguras del país, y Coahuila por primera vez llega a ser el número uno en percepción de seguridad”, externó el edil.

En ese sentido, Riquelme Solís destacó que para el programa de mantenimiento vial se invirtió con el Estado para la compra de dos máquinas pavimentadoras, se arreglaron dos más que presentaban daños, y se entregarán nueve vehículos más para las labores del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), con una inversión de 55 millones de pesos.

Sin embargo, anunció una mayor inversión de 200 millones pesos para repavimentar las calles de Torreón; 200 millones de pesos para acciones de agua potable y drenaje que incluye los cinco pozos, líneas de conducción, cárcamos y colectores; 100 millones para rehabilitar espacios públicos, y 67 millones de infraestructura educativa, todos los rubros con aportaciones por partes iguales entre el Estado y el Municipio

“Hoy se reafirma la coordinación entre estado y municipio en inversión, y sobre todo en voluntad para atender los principales problemas que tiene la ciudad. Esta estrategia del gobernador hoy viene a beneficiar a Torreón porque quienes salen ganando son nuestras familias, por eso En Equipo Le Entramos es un gran apoyo para Torreón y nuestra gente”, concluyó el alcalde.

Estuvieron además Verónica Martínez, diputada federal; Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador de Mejora Coahuila; Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano, y Movilidad; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Hugo Dávila Prado, secretario regional de La Laguna; Ignacio Covarrubias Cabello, subsecretario de Infraestructura Social del estado; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor del Ayuntamiento; David Gerardo Fernández Hernández, director general del Sistema Integral de Mantenimiento Vial; Javier Armendáriz Reyes Retana, coordinador de sector; José Piña Álvarez, presidente del consejo coordinador Empresarial Laguna; María Guadalupe Ramírez Hernández, beneficiaria.