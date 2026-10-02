EL CUMPLEAÑOS DE JERICÓ

Se acerca el 17 de octubre, día del cumpleaños del diputado federal JERICÓ ABRAMO MASSO. El año pasado, para celebrarlo, Jericó organizó un mega pachangón en el rancho de su suegro, don TOMÁS GUTIÉRREZ MORALES, en Ramos Arizpe, por lo que éste año —dicen sus cercanos— no tendría porque ser menor, aunque hay un inconveniente, porque la fecha se empalma con la de los días en que se llevará a cabo el Rodeo Saltillo.

El año pasado el pachangón despertó muchas suspicacias, pero en cambio ahora hay muchísima mayor claridad: Jericó va a ir el próximo año por la reelección cómo diputado federal, la última por cierto a la que, de acuerdo a las nuevas reglas electorales, tendrá derecho. Los priistas de Coahuila saben que Jericó es garantía de triunfo, así es que su postulación, con pachanga y sin pachanga, se da cómo un hecho.

UN LIBRO A LA BASURA

Aún antes de publicarse, el nuevo libro “escrito” por el tabasqueño LÓPEZ OBRADOR ya estaba destinado a pasar a formar parte del basurero de la historia. No hay necesidad de leerlo para saber que el texto debe estar repleto de mentiras y auto elogios, cómo todos los demás que ha publicado el macuspano. Porque sería iluso pensar que en éste AMLO si haya escrito sobre su gobierno fallido, sobre los vínculos que en todo su sexenio —antes y después— tuvo con la delincuencia organizada; tampoco sobre los narco gobiernos de Sinaloa y otros estados encabezados por ilustres morenistas; o sóbre los vínculos con la “barredora” del que fuera su secretario de Gobernación; menos aún sobre los millonarios negocios que sus hijos, sus hermanos y sus amigos hicieron a costa del erario público.

El sexenio de López Obrador ha sido el más sangriento de la historia. Las cifras oficiales así lo consignan. A CLAUDIA SHEINBAUM le heredó un país en quiebra, con el doble de la deuda pública que la que él recibió cuando asumió la presidencia. Además, le entregó un sistema de salud colapsado, no cómo el de Dinamarca, sino al nivel de los países más rezagados del mundo. De todo esto seguramente no habla en su libro porque, cómo de costumbre, el “mesías de Macuspana” tiene otros datos, y una horda de seguidores que se los creen.

NUEVO LEÓN EN LA MIRA

Los dos municipios más poblados de México que tienen un gobierno priista son, en ese orden, Monterrey y Saltillo. En la capital de Nuevo León ADRIAN DE LA GARZA gobierna a 1 millón 136 mil regiomontanos, y en la capital de Coahuila JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ hace lo propio con 976 mil saltillenses. Así es que no extraña ni tantito que Javier se haya lanzado el pasado miércoles a Monterrey para estar presente en el segundo informe de Adrián, en un evento en el que el dirigente nacional del PAN, JORGE ROMERO, finalmente dobló las manos y aceptó que sí van a ir en alianza con el PRI para postular al alcalde regio cómo su candidato a la gubernatura.

Y cómo prueba de que la alianza va, en el evento estuvieron algunas de las figuras más conocidas del panismo nacional, cómo VICENTE FOX y FELIPE CALDERÓN —quien por cierto se tomó una foto con Javier Díaz—, dándole un espaldarazo a Adrián de la Garza quien ahora sí luce cómo el favorito para heredar el cargo que por ahora ocupa SAMUEL GARCÍA.

ALIANZA EN PUERTA

En Ramos Arizpe, regidores del PRI y de la UDC organizaron una colecta para juntar mochilas y útiles escolares que serán distribuidos a estudiantes de escasos recursos, lo cual siempre será muy bien visto. Pero además, el mensaje que lanzan con éstas actividades que ha venido organizando HAZEL SANTOS RODRÍGUEZ, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ramos, es que ambos partidos van a seguir trabajando juntos de cara a las elecciones del próximo año. Una interesante mezcla de verde, blanco y rojo con naranja local, que hasta ahora les ha dado muy buenos resultados.

Y hablando de Ramos Arizpe, este jueves el alcalde TOMÁS GUTIÉRREZ adelantó que, en conjunto con el Gobierno del Estado, se van a invertir 250 millones de pesos para la construcción de obras públicas. No dijo cuales, pero esa sin duda es una cifra histórica para el municipio.

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