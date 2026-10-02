Lluvias intensas y descargas eléctricas se prevén este viernes en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este viernes se prevé cielo medio nublado a nublado en Coahuila, con lluvias puntuales intensas principalmente en zonas del sur y este del estado, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el sur y este de Coahuila. Estas precipitaciones podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en zonas susceptibles, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad durante los periodos de mayor intensidad.

Estas condiciones son ocasionadas principalmente por el frente frío número 1, que se extiende sobre el noreste del país y, en combinación con inestabilidad atmosférica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte de México, favorece la presencia de lluvias intensas en la entidad.

Durante la tarde se espera ambiente cálido a caluroso. Asimismo, el SMN prevé rachas de viento de hasta 35 km/h en Coahuila.

Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado recomienda a la población:

– Evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas susceptibles de inundación.

– No intentar atravesar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

– Extremar precauciones al conducir, especialmente ante reducción de visibilidad, pavimento mojado y posibles encharcamientos.

– Durante las tormentas eléctricas, resguardarse en un lugar seguro y evitar permanecer bajo árboles, estructuras metálicas o en zonas abiertas.

– Mantenerse alejado de árboles, postes, cables y otras estructuras susceptibles de resultar afectadas durante las tormentas.

– Ante la posible caída de granizo, permanecer bajo techo y resguardar vehículos y objetos susceptibles de sufrir daños.

– Mantenerse alejado de ríos y arroyos ante posibles incrementos en sus niveles.

– No arrojar basura en la vía pública, a fin de evitar obstrucciones en el sistema de drenaje.

– Mantenerse atento a los avisos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, la Subsecretaría de Protección Civil y las autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (AGENCIA REFORMA)