Exhorta Protección Civil a extremar precauciones en Saltillo ante pronóstico de lluvias

Se mantienen condiciones para precipitaciones durante los próximos días

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias para este viernes y los próximos días.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, informó que para este viernes se esperan lluvias en distintos periodos del día, condiciones que continuarán durante el sábado, domingo y el lunes de la próxima semana.

Señaló que para este viernes se prevé un 56 por ciento de probabilidad de lluvia; para el sábado, 58 por ciento; para el domingo, 76 por ciento; mientras que para el lunes la probabilidad aumenta a 80 por ciento.

Martínez Ávalos agregó que las condiciones de lluvia podrían extenderse al lunes, por lo que personal de Protección Civil y Bomberos mantendrá el monitoreo permanente del clima y vigilancia preventiva en diferentes sectores de la ciudad.

Ante este panorama, pidió a la población no ingresar a arroyos, vados o zonas con corrientes de agua, así como evitar cruzar vialidades que presenten acumulaciones importantes.

A las y los automovilistas recomendó conducir a velocidad moderada, mantener una mayor distancia entre vehículos y extremar precauciones ante la disminución de visibilidad y las condiciones del pavimento.

Asimismo, exhortó a mantenerse alejados de árboles, anuncios espectaculares, postes o estructuras que pudieran representar algún riesgo.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico y a la información que se emita a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal de Saltillo.

Cualquier situación de emergencia puede reportarse al Sistema 9-1-1 o mediante los grupos ciudadanos de seguridad de WhatsApp. (El Heraldo de Saltillo)