Las ventas de vehículos a gasolina sufren una caída sin precedentes en los mercados mundiales

México refleja esa transición global, pero con retraso y con matices propios, donde el motor de gasolina sigue siendo el rey absoluto.

Nueva York, Estados Unidos.- Por primera vez desde la masificación del automóvil en los años 20, el coche de gasolina puro ha dejado de representar la mitad del mercado mundial. En el primer semestre del año su cuota cayó por debajo del 50 por ciento, un umbral simbólico que confirma que la combustión interna ya no marca el ritmo de la industria.

Los registros de matriculaciones de los principales mercados lo confirman: sumando a la gasolina y al diésel, ya no alcanzan el 50 por ciento de los vehículos nuevos vendidos en el planeta. Un vuelco radical si se piensa que hace solo diez años rondaban el 90 por ciento cuando su liderazgo no se cuestionaba. La duda ya no es si retrocederá, sino qué tan rápido se volverá marginal.

De acuerdo con Mobility Global, las ventas de motores de gasolina pura (sin contar ningún tipo de hibridación) se contrajeron 10 por ciento interanual hasta 20.25 millones de unidades. Su peso global bajó a 49 por ciento, frente al 73 por ciento que aún tenía en 2021. El volumen sigue siendo gigantesco, pero el crecimiento se lo están quedando las motorizaciones electrificadas.

El factor coyuntural ha sido el crudo. La inestabilidad en Oriente Medio ha encarecido el litro en la bomba y ha convertido la decisión de compra en un cálculo puro. Para quien puede cargar en casa o en la oficina, comparar el costo por cada 100 kilómetros inclina la balanza.

A eso se suman dos palancas estructurales: China, que hoy controla la cadena de baterías y ha inundado el mercado con eléctricos a precio competitivo, y Europa, donde las multas por CO2 obligan a las marcas a empujar híbridos enchufables y eléctricos entre sus modelos más vendidos.

México va a otro ritmo.

En México cerca del 90 por ciento del mercado de autos nuevos continúa dominado por motores de combustión interna, mientras que los vehículos híbridos, híbridos conectables y eléctricos apenas alcanzaron el 9.6 por ciento del total de ventas en 2025, aunque con un crecimiento anual de 18 por ciento a 146 mil 724 unidades.

La diferencia es que en México los híbridos representaron el 76.4 por ciento del segmento electrificado en 2025, seguidos por los eléctricos con 14.3 por ciento y los conectables con 9.3 por ciento. Es decir, el eléctrico puro todavía es minoritario.

Esto se explica por tres factores locales: precio, infraestructura y uso. El híbrido no enchufable no requiere cargador, rinde más en ciudad y no genera ansiedad por autonomía en carreteras largas, que es justo donde el comprador mexicano aún desconfía del eléctrico. Por eso, aunque a nivel global el coche de gasolina puro ya es minoría, en México sigue siendo la apuesta racional para la mayoría, y el híbrido es la puerta de entrada real a la electrificación. (El Heraldo de Saltillo)

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