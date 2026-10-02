Dramafest llega a Saltillo y Torreón con teatro contemporáneo y talleres gratuitos

La colaboración con la Secretaría de Cultura de Coahuila permitirá acercar una puesta en escena y actividades de formación a públicos y artistas del estado

Las ciudades de Saltillo y Torreón recibirán en octubre una programación de teatro contemporáneo como parte de DramaFest en Movimiento, iniciativa que llega a Coahuila gracias a la Secretaría de Cultura Federal a través de Profest y Teatro de Babel en colaboración con la Secretaría de Cultura de Coahuila, con funciones y talleres gratuitos dirigidos a artistas, estudiantes y público en general.

Uno de los principales atractivos será la puesta en escena Dani y el profundo mar azul, del dramaturgo estadounidense John Patrick Shanley, bajo la dirección de Cristian Magaloni, con las actuaciones de Samantha Coronel y Xavier García.

La obra, nominada a Mejor Obra por la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro (ACPT), presenta el encuentro entre Dani y Jimmy, dos personas marcadas por la pérdida que enfrentan la posibilidad de reconstruirse y abrirse nuevamente al amor y a los vínculos humanos.

La presencia de DramaFest en Coahuila busca, además de acercar una propuesta de dramaturgia internacional, generar espacios de intercambio y formación para las comunidades escénicas locales.

Como parte de la programación se ofrecerá el Taller de Creación Escénica, impartido por Raquel Araujo Madera, que abordará herramientas de investigación y composición a partir de la relación entre cuerpo, territorio y memoria.

En Saltillo, se realizará el 5 de octubre, de 17:00 a 20:00 horas, en el Teatro de Cámara Otilio González de la Universidad Autónoma de Coahuila.

En Torreón, será el 8 de octubre, de 16:00 a 20:00 horas, en el Salón de Taller de Teatro del TIM.

También se impartirá el Taller de Actuación, a cargo de Samantha Coronel, dirigido a personas adultas, principiantes o con experiencia teatral. El trabajo se centrará en el cuerpo, la memoria, el movimiento, la escucha y la relación con el espacio.

En Saltillo, tendrá lugar el 5 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas, en el Edificio de Grupos y Talleres de la Universidad Autónoma de Coahuila.

En Torreón, se realizará el 8 de octubre, de 16:00 a 20:00 horas, en el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE).

DramaFest en Movimiento es un programa del Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea DramaFest, creado en 2004 por Aurora Cano y Nicolás Alvarado y producido por Teatro de Babel. El proyecto promueve el intercambio entre artistas mexicanos y creadores de distintas comunidades teatrales del mundo.

La edición 2026 cuenta con el apoyo del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y contempla la circulación de tres obras y cuatro talleres especializados.

La colaboración con la Secretaría de Cultura de Coahuila contribuye a fortalecer la circulación de las artes escénicas y a generar nuevas oportunidades de encuentro entre artistas, estudiantes y públicos del estado.

Todas las actividades serán gratuitas, con el propósito de facilitar el acceso a la programación y acercar a nuevos públicos a la dramaturgia y al teatro contemporáneo. (El Heraldo de Saltillo)