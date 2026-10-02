Reubicarán plaza de El Cura para dar paso a estación del tren de pasajeros en Ramos Arizpe

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe avanza en los procedimientos para disponer del predio donde se proyecta construir la estación del tren de pasajeros contemplada para el municipio, en el sector de la colonia El Cura, a la altura de las calles Óscar Flores Tapia y Fray Andrés Loza.

Como parte de estas adecuaciones, la plaza ubicada actualmente en este punto tendrá que ser reubicada para liberar el espacio requerido por la infraestructura ferroviaria. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino explicó que el Municipio trabaja anticipadamente en los trámites relacionados con el terreno para evitar retrasos una vez que el proyecto entre en una nueva etapa.

“La plaza que está ahí se tendría que reubicar porque precisamente ese espacio es el que se está contemplando para la estación. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para tener listo el terreno y que, cuando se requiera, no exista ningún impedimento por parte del Municipio”, señaló.

Gutiérrez Merino indicó que la coordinación entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Coahuila y el Gobierno Federal es permanente para facilitar el desarrollo de la obra. Entre las responsabilidades municipales se encuentra agilizar los procedimientos administrativos y poner a disposición los terrenos de propiedad municipal que eventualmente sean necesarios.

Hasta ahora se contempla la donación del predio destinado directamente a la estación, aunque conforme se conozcan los proyectos definitivos podrían requerirse otros dos o tres terrenos municipales para obras complementarias, accesos o adecuaciones relacionadas con el paso del tren.

“Estamos hablando de un terreno que es el de la estación, pero posiblemente puedan requerirse otros dos o tres predios. Conforme nos vayan presentando los proyectos vamos a saber exactamente qué se necesita y nosotros vamos a ir avanzando en los procesos correspondientes”, agregó el alcalde.

El edil precisó que el terreno principal será entregado mediante un esquema de donación y no por compraventa, por lo que el Ayuntamiento lleva a cabo los procedimientos legales para su desincorporación y posterior entrega. Explicó que estos procesos requieren distintas etapas administrativas que deben cumplirse antes de formalizar la disposición del inmueble.

“Es una donación, no se está vendiendo. Tenemos que hacer todo el procedimiento legal de desincorporación y cumplir con los pasos administrativos, pero estamos adelantándonos para que el tema de los terrenos no vaya a detener un proyecto de esta importancia”, expresó.

Finalmente, Gutiérrez Merino señaló que será conforme la empresa responsable presente los proyectos cuando se conozcan con mayor detalle las características de la estación, la reubicación de espacios, los puentes que pudieran construirse y los predios adicionales necesarios para la infraestructura ferroviaria.

“Los proyectos nos los tienen que ir presentando para saber cómo quedará la estación, qué espacios tendrán que modificarse y dónde serán necesarios los puentes. Aquí hay coordinación entre Federación, Estado y Municipio; los tres estamos poniendo nuestro granito de arena para que esto suceda”, concluyó. (EDUARDO SERNA)