Invitan a jóvenes de Ramos Arizpe a tramitar su Media Cartilla Militar antes del 15 de octubre

La Dirección de Educación del Ayuntamiento de Ramos Arizpe llamó a los jóvenes de 18 años a realizar oportunamente el trámite para obtener la Media Cartilla del Servicio Militar Nacional (SMN), cuyo periodo de recepción de documentos permanecerá abierto hasta el próximo 15 de octubre.

Mónica Merino Sánchez, directora de Educación Municipal, señaló que todavía hay oportunidad para que los interesados completen el procedimiento, por lo que recomendó no esperar hasta los últimos días para reunir los documentos y acudir a efectuar el registro.

“Invitamos a los jóvenes de Ramos Arizpe que tienen 18 años y que todavía no han realizado este trámite a que se acerquen con nosotros. La fecha límite es el 15 de octubre, por eso es importante que preparen con tiempo toda su documentación y eviten dejarlo para el último momento”, expresó.

Entre los requisitos establecidos se encuentran acta de nacimiento reciente, INE en original y copia, cuatro fotografías tamaño cartilla, constancia de estudios o certificado, comprobante de domicilio y CURP. La funcionaria destacó la importancia de revisar que el expediente esté completo para facilitar la atención al momento de presentarse.

La recepción de documentación se lleva a cabo de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde. Para solicitar orientación adicional sobre el procedimiento o los requisitos, los interesados pueden comunicarse al 844-180-1000, extensión 1076.

“Queremos que ningún joven se quede sin la oportunidad de cumplir con este trámite por falta de información. El llamado es también para las familias, para que apoyen a sus hijos a verificar los requisitos y acudir antes de que concluya el plazo”, agregó Merino Sánchez.

Finalmente, la funcionaria reiteró que el miércoles 15 de octubre será la fecha límite para realizar el procedimiento, por lo que exhortó a los jóvenes ramosarizpenses que aún tengan pendiente su Media Cartilla del Servicio Militar Nacional a aprovechar los días restantes y acudir dentro del horario establecido. (EDUARDO SERNA).