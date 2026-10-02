Decrece atención de padres de familia a sus hijos mientras crecen: Pronnif Coahuila

María Teresa Araiza, titular de la dependencia estatal, llamó a madres y padres de familia a mantener el acompañamiento durante la adolescencia y fortalecer los valores y la salud emocional de niños y jóvenes

La participación de madres y padres de familia en las actividades escolares disminuye conforme sus hijos avanzan de nivel educativo, situación que debe revertirse, especialmente durante la adolescencia, advirtió María Teresa Araiza Llaguno, titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en Coahuila.

Señaló que mientras en las reuniones de preescolar suele registrarse una asistencia prácticamente total, en primaria disminuye y en secundaria es todavía menor, por lo que llamó a las familias a no perder el acompañamiento de sus hijos.

«Un llamado a los papás, he visto en reuniones de padres de familia en preescolar donde tienes la asistencia de todos, en primaria menos, en secundaria menos; no soltemos de la mano a nuestros hijos, siempre estar sobre todo en esas etapas de adolescencia», expresó.

Araiza Llaguno destacó que la atención de las problemáticas de niñas, niños y adolescentes requiere la participación conjunta de las familias y la sociedad, mediante acciones que fortalezcan los valores y la salud emocional.

«Son asuntos en donde las soluciones tienen que ser con la inclusión de todos, también nosotros como papás, como tíos, como sociedad, tenemos que trabajar en ir apoyando todos los temas de valores y, sobre todo, de salud emocional», sostuvo.

También advirtió que las omisiones en el cuidado de menores pueden tener consecuencias legales cuando son graves, por lo que llamó a distinguir entre un descuido y situaciones que representen un riesgo para los menores.

«Si en un momento dado, las omisiones son graves puede haber una denuncia penal», señaló, al mencionar que en este supuesto entran casos de abandono, omisión de cuidado, ambientes peligrosos, violencia y corrupción. (OMAR SOTO)