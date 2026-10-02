Reforzará Icojuve presencia en escuelas para atender salud mental

Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud, informó que a partir de este lunes se fortalecerán las brigadas en secundarias y preparatorias, con acciones enfocadas en salud mental, prevención de adicciones y sana convivencia

El Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve) reforzará a partir de este lunes su presencia en instituciones educativas de Coahuila, con acciones preventivas enfocadas en salud mental, prevención de adicciones y sana convivencia.

Iván Terashima Zamora, titular del Icojuve, señaló que se fortalecerán las brigadas en secundarias y preparatorias mediante el programa «Mente Chida, Juventud Sana», en coordinación con el DIF Coahuila e Inspira, además de mantener una comunicación cercana con las y los jóvenes para conocer sus necesidades.

«Para nosotros es muy importante seguir trabajando de manera coordinada con actividades preventivas. Vamos a fortalecer sobre todo nuestras brigadas en las secundarias, en las preparatorias de Mente Chida, Juventud Sana», indicó.

El funcionario señaló que las acciones también continuarán en las colonias y destacó que, como autoridades, corresponde incrementar la presencia y fortalecer los programas preventivos, en coordinación con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública y el DIF Coahuila.

«El arte, la cultura, el deporte son herramientas para poder seguir ayudando a nuestros jóvenes», sostuvo al destacar la importancia de generar espacios y actividades que contribuyan al desarrollo integral de las juventudes.

Recordó que en La Madriguera Casa del Adolescente, en Saltillo, se cuenta con un área de Promoción a la Salud que ofrece atención médica, psicológica, nutricional y odontológica, mientras que el Icojuve mantiene coordinación con los institutos municipales de la juventud en esta entidad. (OMAR SOTO)