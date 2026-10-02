Brindarán atención psicológica a alumnos tras ataque en escuela de Torreón

Se desplegará un equipo de atención socioemocional para acompañar a los estudiantes del plantel donde una maestra perdió la vida y otras cuatro personas resultaron lesionadas.

Luego de la agresión registrada en un plantel educativo del Ejido La Unión, en Torreón, donde una maestra perdió la vida y cuatro personas más resultaron lesionadas, el Gobierno de Coahuila brindará atención psicológica inmediata a los 206 alumnos de la institución.

La subsecretaria de Planeación Educativa, María del Carmen Ruiz Esparza Contreras, informó que por instrucciones de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, se movilizará a Torreón uno de los equipos de trabajo que participan en la estrategia Impulso Educativo, particularmente en los programas de atención socioemocional y “Vive sin Drogas”.

“Ya están dando instrucciones de que se integre uno de los equipos de trabajo de Torreón a la escuela para atender a los 206 niños que hay en esa escuela”, señaló la funcionaria, quien explicó que la intervención contempla atención psicológica y seguimiento.

Destacó que se trata de un tema emocional que debe ser atendido de manera urgente, por lo que el personal especializado acudirá al plantel para establecer estrategias que permitan que los estudiantes retomen sus actividades en un ambiente de mayor tranquilidad y seguridad.

Explicó que la atención será preventiva y posteriormente se dará seguimiento a las necesidades de los alumnos, mediante el programa de atención socioemocional del DIF Estatal, en coordinación con la Secretaría de Educación de Coahuila.

La funcionaria también lamentó las circunstancias que pueden llevar a algunos jóvenes a involucrarse en conductas violentas y subrayó la importancia de fortalecer los entornos familiares y la atención a las necesidades emocionales de niñas, niños y adolescentes.

“Es verdaderamente lamentable, doloroso. Esperemos que nunca se vuelva a repetir este fenómeno”, expresó, al señalar que el objetivo de la intervención será acompañar a la comunidad escolar tras los hechos registrados. (OMAR SOTO)