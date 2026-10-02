Buscan reducir riesgos por rickettsiosis con prevención desde los hogares

Ante la presencia de garrapatas detectada recientemente en un plantel educativo de Saltillo, la Jurisdicción Sanitaria No. 8 reforzó el llamado a la población de la Región Sureste de Coahuila para mantener acciones preventivas desde los hogares y reducir los riesgos relacionados con la rickettsiosis.

Raymundo Zamarripa Castillo, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 8, señaló que la prevención requiere de la participación de autoridades y ciudadanía, principalmente mediante la limpieza constante de patios, eliminación de maleza y cacharros, así como la revisión y cuidado de perros y otras mascotas que puedan transportar garrapatas.

Como referencia, explicó que una menor permanece bajo vigilancia epidemiológica luego de que se localizara una garrapata en sus prendas dentro de una escuela de Saltillo. Hasta el momento se encuentra estable, sin síntomas, sin evidencia de picadura y sin un diagnóstico confirmado de rickettsiosis; sin embargo, se mantiene comunicación diaria con sus padres como medida preventiva.

“Lo más importante es que la ciudadanía también participe desde sus hogares, que mantenga sus patios limpios, revise constantemente a sus mascotas y, si detecta garrapatas, tome las medidas necesarias. La prevención empieza precisamente en nuestras casas”, señaló Zamarripa Castillo.

Tras detectarse la presencia del vector y de animales en condición de calle en los alrededores del plantel, se solicitó la intervención de Control Canino, mientras que personal de la Secretaría de Salud y del Municipio de Saltillo llevó a cabo labores de fumigación tanto en la escuela como en viviendas y sectores cercanos, además de realizar una búsqueda intencionada de posibles casos.

El funcionario pidió a las familias de Ramos Arizpe y la Región Sureste mantenerse atentas ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, molestias abdominales, articulares o musculares y erupciones en la piel, particularmente cuando exista el antecedente de contacto con garrapatas, y acudir oportunamente a los servicios médicos en lugar de esperar a que el cuadro avance.

“Necesitamos que la población nos ayude con las medidas preventivas. No todo depende de una fumigación; también debemos evitar las condiciones que

favorecen la presencia de la garrapata y estar atentos a cualquier síntoma para buscar atención médica de manera oportuna”, agregó. (EDUARDO SERNA).