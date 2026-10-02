Participación ciudadana es clave en las acciones de gobierno: Javier Díaz

Se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal

Al presidir la tercera sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal, el alcalde Javier Díaz González destacó que la participación ciudadana es clave en las acciones que se implementan dentro del Gobierno Municipal.

“Cada vez tratamos de involucrar más a las y los ciudadanos, que sean testigos de las obras y programas que se implementan, que se involucren en las decisiones y que participen para ver dónde se debe invertir”, dijo.

Con la presencia de Roberto Cabello Elizondo, presidente del Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, contralora municipal, presentó ante el Consejo el informe de la dependencia a su cargo.

Destacó que se cuenta con 93 comités ciudadanos Pro Obra, Pro Plaza y de Participación Ciudadana, conformados por un total de 628 saltillenses dando seguimiento puntual a las obras, acciones y programas municipales.

La contralora municipal recordó que este año el programa de presupuesto participativo de Participa Saltillo contó con un 37 por ciento más de proyectos postulados y un 45 por ciento más de votación ciudadana.

Durante la sesión la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, presentó la información financiera del segundo trimestre del 2026 respecto a los ingresos y egresos, así como el avance del e-Catastro con el portal catastral, firma electrónica avanzada, código QR e identificadores electrónicos, notificaciones electrónicas, usuarios avanzados, token electrónico para notarios y presentación electrónica de actos jurídicos.

Asimismo, Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en Saltillo, presentó a las y los integrantes del Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal los programas que se han implementado para impulsar el deporte en las colonias, barrios y ejidos.

Mencionó que hoy en día se atienden 40 plazas y espacios públicos a través de activadores físicos; se han realizado eventos de carácter nacional e internacional como la reciente final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco; y se trabaja en los 20 espacios rehabilitados del programa Activa tu Parque.

Durante la sesión estuvieron presentes la síndica Marimar Arroyo Peart; Ricardo Valdés Cabello, contralor ciudadano; Luis Fernando López Alvarado, titular de la Contraloría Ciudadana; así como las y los integrantes del Consejo. (El Heraldo de Saltillo)