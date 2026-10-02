MARS supervisa operativo de atención por lluvias en Torreón

Coordina acciones con el gabinete municipal y Protección Civil del Estado para atender afectaciones y reducir riesgos a la población

Torreón.- Ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas en Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís supervisa las acciones desplegadas en distintos sectores de la ciudad y mantiene coordinación con el gabinete municipal y Protección Civil del Estado para atender los puntos prioritarios y reducir riesgos para las familias.

El presidente municipal encabezó una reunión de evaluación para revisar las condiciones de vialidades, servicios y drenaje, así como definir las acciones que se mantendrán durante las próximas horas ante el pronóstico de más precipitaciones.

“Hoy la prioridad es atender la ciudad y responder con rapidez a las familias afectadas por las lluvias. Todo el equipo municipal permanece desplegado y atento a los reportes de la ciudadanía”, señaló.

Riquelme Solís informó que desde el martes y hasta la mañana de este viernes se registra un acumulado de 67.3 milímetros de lluvia, por lo que continúan los trabajos en las vialidades que presentan anegamientos y se mantienen cierres preventivos en algunos puntos para evitar riesgos a los conductores.

Asimismo, instruyó a las dependencias municipales a continuar con recorridos en las zonas de mayor afectación, verificar las condiciones de las viviendas y dar seguimiento a los reportes ciudadanos.

Para solicitar apoyo, la población puede comunicarse al 073 de Atención Ciudadana; al 871 712 0066 de Protección Civil; al 871 729 0099 de Seguridad Pública Municipal; vía WhatsApp al 871 973 7975, o al número de emergencias 911.

“Estamos trabajando de manera coordinada todas las áreas que tienen que ver con la parte operativa, así como de apoyo social y atención ciudadana, en colaboración también con Protección Civil del Estado, para atender lo que más nos ocupa, que es la seguridad de la gente. Las acciones no se han detenido y así vamos a continuar incluso al término de las lluvias, con otro tipo de programas que se tienen que revisar, como son los de salud pública y atención a los daños al pavimento”, destacó.

El alcalde reiteró el llamado a evitar salir de casa en la medida de lo posible. Para quienes deben trasladarse por motivos laborales o alguna urgencia, la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene el apoyo a las personas que enfrenten complicaciones con su transporte.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Observatorio Meteorológico de CONAGUA, las lluvias podrían continuar por lo menos hasta mañana, por lo que las distintas áreas municipales permanecerán atentas a cualquier situación que pudiera presentarse.

Riquelme Solís señaló que algunas afectaciones no pueden resolverse de forma inmediata al depender de factores externos, como ocurrió durante el martes y miércoles con las fuertes ráfagas de viento que provocaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

Como parte de las medidas preventivas, el alcalde supervisa personalmente la respuesta a los reportes y el monitoreo de la laguna de regulación, con el objetivo de verificar su capacidad ante posibles escurrimientos.

También se mantiene la revisión de espectaculares para prevenir riesgos, además de las acciones en materia de salud pública contra el dengue.

Riquelme Solís señaló que la atención continuará una vez que concluyan las lluvias, particularmente en la revisión de daños al pavimento, las acciones de salud pública y la recuperación de los servicios afectados.