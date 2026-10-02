Ofrecen cultura en sus diferentes manifestaciones

Consulte la cartelera mensual en el Facebook del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo

Por instrucciones del alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo ofrece de manera permanente a la población una oferta cultural que incluye diferentes manifestaciones y disciplinas.

En esta ocasión se contó con la colaboración de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila para ofrecer el concierto Sonatas y Música Mexicana, que forma parte del Tercer Festival de Piano “Gerardo González”, el cual se desarrolló en el Centro Cultural Casa Purcell.

El recital estuvo a cargo de maestros de la Academia de Piano de la mencionada institución, entre quienes participaron José de Jesús Martínez Lizcano, Criselda Magdalena Reséndiz Flores, Sergio Miguel Arrieta Cantú, Miguel Ángel Aguirre Medrano y Luis Francisco Gaytán Pérez.

En el evento hubo acercamiento al repertorio desde la interpretación y el conocimiento, el análisis, así como el contexto de cada una de las obras musicales, con el fin de establecer un diálogo entre la palabra y la música.

En otra oferta cultural, las galerías del Centro Cultural Casa Purcell recibieron la exposición pictórica “Recuerdos Divididos”, del pintor saltillense Roy Carrum, la cual fue inaugurada el pasado 30 de septiembre con la presencia de la directora del Instituto Municipal de Cultura, Mabel Garza Blackaller.

En la muestra “Recuerdos Divididos”, el artista ofrece un mundo de paisajes y territorialidades con personajes que forman parte de sus vivencias personales y que busca compartir.

Se dio a conocer que esta exposición estará disponible al público en general durante todo el mes de octubre en el Centro Cultural Casa Purcell, que se ubica en la calle Miguel Hidalgo, en el Centro Histórico, a unos metros de la Catedral.

La cartelera se publica de forma mensual en el Facebook del Instituto Municipal de Cultura, por lo que se invita a la población para que la consulte, asista y disfrute de los diferentes eventos que se ofrecen. (El Heraldo de Saltillo)