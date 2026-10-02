Informa Comisaría: habrá cierre de calles por fiesta a San Francisco

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Subdirección de Tránsito, recordó a la población que como cada año habrá cierre de calles por las festividades a San Francisco, en el Centro Histórico.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, informó que habrá un dispositivo vial y de seguridad en el que participarán elementos a su cargo, así como de la Policía Municipal, del Grupo de Reacción Sureste y monitoreo con las cámaras del Centro de Control y Comando.

El cierre de vialidades iniciará a las cero horas del sábado 3 de octubre hasta las 24:00 horas del domingo 4 de octubre.

Estará cerrada la calle General Cepeda, de Castelar a De la Fuente; y Juárez, de Arteaga a Bravo.

Comentó que habrá dispositivos viales en la calle Pérez Treviño y en la calle De la Fuente para agilizar el tránsito vial.

Banda Alemán hizo un llamado a los automovilistas a tomar vías alternas y a los asistentes a las festividades a estar atentos a niñas, niños y adultos mayores, y en caso de requerirlo, acercarse a los elementos de la Comisaría de Seguridad para solicitar cualquier apoyo. (El Heraldo de Saltillo)