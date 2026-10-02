Investigan homicidio de hombre de 60 años en ejido Cañada Ancha; habría sido víctima de un asalto

Un hombre de 60 años, identificado como Alberto, fue localizado sin vida y con evidentes huellas de violencia en un domicilio ubicado en el ejido Cañada Ancha, durante la tarde de este viernes.

El hallazgo fue realizado por familiares de la víctima, quienes al ingresar al inmueble lo encontraron tirado en el suelo, en medio de un charco de sangre y con las manos atadas a la altura de las muñecas. Ante la gravedad de la situación, solicitaron auxilio a través del sistema de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe acudieron como primeros respondientes y, al confirmar que se trataba de una muerte violenta, procedieron a acordonar el lugar y preservar la escena, conforme al protocolo establecido para este tipo de investigaciones.

Posteriormente arribaron paramédicos de Bomberos, quienes realizaron una valoración y confirmaron que Alberto ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, presentaba heridas cortantes en el cuello, además de permanecer con las manos sujetas.

Las primeras indagatorias apuntan a que el hombre habría sido víctima de un asalto, aunque esta línea de investigación deberá ser confirmada por las autoridades conforme avancen las diligencias.

Como parte de las investigaciones, se revisaron imágenes de cámaras de videovigilancia, en las que presuntamente se observa a un sujeto salir del domicilio y correr en dirección a la carretera antigua a Monclova, donde habría abordado un vehículo Nissan Tsuru de color verde para posteriormente escapar del lugar.

De manera preliminar, autoridades informaron que el presunto responsable ya habría sido ubicado y detenido, aunque será la autoridad competente la encargada de determinar su situación jurídica y establecer su posible responsabilidad en los hechos.

Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes, procesar la escena y recolectar diversos indicios que pudieran ser incorporados a la carpeta de investigación.

Una vez concluidas las labores periciales, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para establecer con precisión las causas y circunstancias de su fallecimiento.

La investigación continúa para esclarecer el móvil del crimen y determinar cómo ocurrieron los hechos. (El Heraldo de Saltillo)