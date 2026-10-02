UTC fortalece formación de especialistas en manufactura inteligente

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) avanzó en la preparación de capital humano especializado para atender las nuevas necesidades de la industria, luego de que 12 profesionales concluyeran sus exámenes de grado correspondientes a la Maestría en Ingeniería en Manufactura Inteligente.

Del 21 al 24 de septiembre, los sustentantes participaron en cuatro jornadas académicas en las que presentaron sus trabajos ante jurados especializados y defendieron sus proyectos mediante la exposición de resultados, así como la atención de cuestionamientos y observaciones sobre las investigaciones desarrolladas.

Entre quienes concluyeron esta etapa se encuentran Pedro Aguirre Banda, Enrique Morales Paquot, Nuria Karina González Ángel, Claudia Yudith Castillo Díaz, José Cruz González Antunes, Yesenia de León Rodríguez, José Carlos Malacara Espinosa, Ricardo Vega López, Jesús Miguel Carrillo Mercado, Omega Lizeth Torres de Lara, Eutiquio Canales Ruiz y Kytzia Pradis Almaguer.

De los 12 participantes, seis forman parte de la plantilla docente de la propia UTC, aspecto que la institución destacó debido a que su preparación de posgrado también permitirá fortalecer los conocimientos y herramientas que se transmiten a las nuevas generaciones de profesionistas.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez, reconoció el esfuerzo realizado por los sustentantes y señaló que la especialización resulta relevante ante la transformación que experimentan los procesos productivos y la creciente incorporación de nuevas tecnologías en la industria.

“Para la UTC es un orgullo verlos alcanzar una meta que representa muchas horas de estudio, trabajo y esfuerzo. Felicito a cada uno de nuestros sustentantes por dar este paso en su formación; su preparación fortalece no solo su trayectoria, sino también a nuestra Universidad y al entorno productivo al que servimos”, expresó.

Los jurados estuvieron integrados por Carlos Alberto Martínez Miwa, Aldo Valentín Enríquez Farías, Laura Denisse Jasso Recio, Martín Fibela Esparza, Felipe de Jesús Elizalde Herrera y Luis Eduardo Cruz Carrasco, quienes participaron como presidentes, secretarios y vocales durante las diferentes evaluaciones.

Con este proceso, la UTC busca ampliar la formación de especialistas capaces de incorporarse a los procesos de manufactura inteligente, automatización y transformación tecnológica, áreas que adquieren mayor relevancia frente a las nuevas exigencias del sector productivo de Ramos Arizpe y la Región Sureste de Coahuila. (EDUARDO SERNA).