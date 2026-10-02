Decomisan 60 toneladas de cigarros apócrifos en el Estado de México

Ciudad de México.- Unas 60 toneladas de cigarros apócrifos fueron aseguradas durante el cateo de una bodega utilizada para fabricar y distribuir estos productos en Huixquilucan, Estado de México, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El operativo fue realizado por elementos de Defensa, Marina, SSPC, Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con el funcionario, lo decomisado equivale a cerca de 2 millones de cigarros apócrifos.

En el inmueble también fueron aseguradas cuatro máquinas utilizadas para la elaboración y empaquetado de cigarros, 293 cajas con filtros, más de 4 mil 800 rollos de papel y dos vehículos.

Durante el operativo fueron detenidas tres personas, dos de ellas de nacionalidad canadiense. (AGENCIA REFORMA)