Pumpkin spice, el sabor otoñal

¿Cómo llegó el otoño a un vaso de cartón? así se originó el cliché más delicioso de la temporada

Por Edna Dávila

Escribo esto apenas después del sorbo de mi primer pumpkin spice de la temporada. Ávida del otoño que apenas inicia, con la nostalgia de siempre y con los ánimos tomando rumbo.

No cabe duda de que el otoño trae consigo una especie de nuevo comienzo. Es una temporada que culmina con las cosechas de un año trabajado y renueva los aires de la transición hacia algo nuevo. El otoño es la pausa, es la transformación para llegar a algo nuevo. De tal forma que acompañar estos momentos con un tradicional Pumpkin Spice arropa el alma y la sienta a la ventana.

Se trata de la combinación de la canela, la nuez moscada, el jengibre, la pimienta de Jamaica y el clavo, que por sí solos tienen un carácter fuerte pero a la vez sutil y aromático.

Ahora espera a que sepas cuál es el origen de tan magistral combinación.

El origen del pumkin spice tiene su propio misticismo. La combinación de especias viene de las utilizadas tradicionalmente para preparar las tartas de calabaza, una tradición muy estadounidense relacionada con el Día de Acción de Gracias. Pero, aun antes de que eso ocurriera, las especias ya tenían un largo camino recorrido hasta llegar ahí, que comienza mucho antes y muy lejos de América.

Si vamos a ser víctimas de tan delicioso cliché, es nuestro deber conocer su origen.

Pues resulta que el comercio de las especias es mucho muy antiguo. Durante siglos, las especias viajaron desde Asia y otras regiones hacia Europa a través de enormes redes comerciales terrestres y marítimas. La nuez moscada, por ejemplo, provenía de las islas Molucas, en lo que hoy es Indonesia, y su comercio llegó a ser tan importante que las rutas hacia aquellas islas estuvieron entre los grandes motores de la exploración europea.

Cristobal Colon con su expedición en 1492 no inauguró el comercio de las especias, pero sí abrió una nueva etapa en la historia del intercambio entre continentes. A partir de entonces, las rutas comerciales se transformaron y comenzaron a circular por el mundo nuevas plantas, alimentos y mercancías. Las especias, por su rareza y por la dificultad de transportarlas desde lugares tan lejanos, fueron durante mucho tiempo productos asociados con el lujo y el poder.

Comencemos por la nuez moscada: es la semilla del fruto de un árbol llamado moscadero, originario de las islas Molucas. La canela, en cambio, es la corteza de distintos árboles del género Cinnamomum, originarios de Asia. El jengibre y el clavo también tienen historias asiáticas y rutas comerciales propias.

Y luego está la pimienta de Jamaica, que resulta que ni es exactamente pimienta ni es solamente de Jamaica. Su nombre puede engañarnos, porque la planta es originaria de una región que va desde el sur de México hasta Centroamérica y el Caribe. Lo que utilizamos como especia es su fruto seco.

Y porque no solo las especias son el centro de esta conversación que estamos teniendo, está la calabaza, que parece no ser la protagonista de esta enigmática adicción, pero en realidad tiene una historia mucho más antigua en América.

Las calabazas y otros tipos de cucurbita fueron domesticados en América mucho antes de que existiera la idea de un Pumpkin Spice Latte. Y la calabaza llegó a Europa después del intercambio colombino, mientras que en América ya formaba parte de la alimentación de distintas culturas. La propia historia de la tarta de calabaza también es menos sencilla de lo que parece: en el mundo anglosajón fue tomando forma a lo largo de los siglos hasta convertirse en uno de los símbolos gastronómicos del Thanksgiving estadounidense. Aunque en Mexico tenemos tambien nuestra propia calabaza en tacha que aunque diferente también protagonista de la temporada, pero eso sera platica para otro momento.

De hecho, las recetas de pumpkin pie que conocemos hoy tienen antecedentes en preparaciones mucho más antiguas. Para el siglo XVIII ya existían recetas estadounidenses de pumpkin pie con calabaza, leche, huevos, azúcar y especias como jengibre, nuez moscada y pimienta de Jamaica. La mezcla que hoy identificamos como “pumpkin spice” se fue consolidando mucho después.

Y entonces llegamos al punto más curioso de toda esta historia.

Porque todas estas especias, después de siglos de viajes, comercio, intercambios culturales y recetas, terminaron convertidas en algo que hoy nos parece completamente normal: una bebida de temporada.

Starbucks comenzó a desarrollar el Pumpkin Spice Latte en 2003. El equipo probó primero qué sabores de una tarta de calabaza podían combinar con el espresso y terminó utilizando una mezcla basada en canela, clavo y nuez moscada. Ese mismo año se probó en 100 tiendas y, al año siguiente, llegó a las tiendas de Estados Unidos y Canadá.

Y así, después de siglos de especias viajando por el mundo, una calabaza americana y una buena dosis de nostalgia terminaron encontrándose en un vaso de cartón.

No sé ustedes, pero algo de nostalgia sabor calabaza con especies llena mi corazón en este momento y después de saber todo esto, mi Pumpkin Spice sabe un poquito más interesante. (EDNA DÁVILA)