Tendencias Otoño-Invierno: cómo llevarlas sin perder tu estilo

Carolina Quintana y Daniela Mascareño, de The Image Studio, comparten las tendencias que marcarán el Otoño-Invierno 2026 y las claves para incorporar colores, estampados, prendas y accesorios de temporada sin perder el estilo ni la esencia personal

Con la llegada de la temportada otoño-invierno, el guardarropa vuelve a transformarse, pero antes de correr detrás de cada tendencia,

Desde Saltillo, Carolina Quintana y Daniela Mascareño, diseñadoras de moda y fundadoras de The Image Studio recomiendan partir de una pregunta: ¿esto realmente hace match conmigo?

Para esta temporada, algunos de los estampados que identifican como protagonistas son el tartán —presente en faldas, sacos y blusas—, el encaje en diferentes tonalidades y propuestas inspiradas en animales, como el venado, la cebra y el cocodrilo. En cuanto al color, aparecen tonalidades profundas como el rojo vino, borgoña, verde musgo, café oscuro, azul cobalto y púrpura. También hay espacio para tonos más suaves y luminosos como el baby pink, butter yellow y mostaza.

Regresan los pantalones acampanados y los de inspiración aladino, los cortes midi y las propuestas de sastrería, tanto en pantalones como en conjuntos completos. Para la parte superior, los cuellos altos y el llamado funnel neck aparecen en suéteres, sacos, abrigos y blazers. También destacan las Napoleón jackets, la gamuza, las prendas estructuradas y los flecos, que llegan incluso a los accesorios.

Mascadas, boinas, botines y chaquetas de cuero completan algunas de las propuestas, y en joyería, la discreción da un paso atrás, el maximalismo vuelve a hacerse notar con piezas que buscan convertirse en protagonistas, pero incluso frente a todas estas tendencias, Carolina y Daniela hacen una pausa, porque conocerlas no significa tener que usarlas todas, la tendencia debe encontrar a la persona, no borrar su identidad.

Ellas han aprendido que el guardarropa puede convertirse en una especie de registro de las distintas etapas de la vida. Hay prendas que hablan de quién fuimos, otras que representan quiénes somos y algunas que, sin darnos cuenta, permanecen ahí esperando una versión de nosotros que ya cambió.

Es por eso que, para The Image Studio, un cambio de imagen no necesariamente comienza con una bolsa de compras, comienza con una conversación, con una pregunta frente al espejo, con la sensación de que algo ya no encaja o con la certeza de que ha llegado el momento de dar un siguiente paso.

CUANDO LA MODA ENCUENTRA TU ESENCIA

Carolina y Daniela encontraron en el diseño de imagen una manera de llevar la moda un paso más allá: no solamente pensar qué está en tendencia, sino descubrir qué funciona realmente para la persona que lo va a vestir; transformar la imagen sin perseguir tendencias ni construir personajes, sino encontrar el punto en el que la apariencia exterior finalmente alcanza a la persona que existe detrás de ella.

Vestirse parece una decisión cotidiana, pero detrás de cada elección existe una historia: lo que somos, lo que hemos vivido y aquello que queremos comunicar, sin embargo cuando estamos frente a nuestro closet, hay algo que deja de hacer sentido y empieza realmente lo más complicado, encontrar la ropa que nos haga sentir bien.

La ropa sigue ahí, las prendas favoritas de otras épocas continúan colgadas en el mismo sitio y, sin embargo, algo cambió, no siempre es que se haya perdido el estilo, quizás ahora existe otro trabajo, otras responsabilidades, otra rutina o simplemente una versión distinta de quien se mira al espejo.

Desde Saltillo, Carolina Quintana y Daniela Mascareño han hecho de ese punto de quiebre el centro de su trabajo. Ambas son diseñadoras de moda y encontraron en el diseño de imagen una manera de llevar la moda un paso más allá: no solamente pensar qué está en tendencia, sino descubrir qué funciona realmente para la persona que lo va a vestir; transformar la imagen sin perseguir tendencias ni construir personajes, sino encontrar el punto en el que la apariencia exterior finalmente alcanza a la persona que existe detrás de ella.

MÁS ALLÁ DE LA TENDENCIA

Sus caminos comenzaron desde la creación y la parte artística de la moda, pero eventualmente ambas encontraron que existía otra pregunta que necesitaba respuesta: ¿qué ocurre cuando una tendencia que funciona sobre una pasarela llega a una persona real? Porque un diseño puede ser extraordinario y, aun así, no necesariamente ser favorecedor para todos.

Después de la pandemia, esa inquietud cobró mayor fuerza para ellas, se dieron cuenta de que el diseño de modas está profundamente relacionado con la creatividad y con la perspectiva del diseñador, pero que llevar esas propuestas a personas de distintas edades, cuerpos, estaturas y estilos de vida requería algo más, ahí apareció con mayor claridad el diseño de imagen. La conclusión fue contundente: no todo le queda a todos, y saber qué favorece a cada persona puede cambiar por completo la relación con la ropa.

Al ser Saltillo un terreno todavía poco explorado en esa área, se convirtieron en pioneras al abordar el diseño de imagen de manera profesional y, con el tiempo, se convirtieron en consultoras para quienes buscaban darle un giro a su apariencia sin dejar de reconocerse en ella, de ahí nació The Image Studio.

NO SE TRATA DE DISFRAZARSE

Quizá uno de los mayores prejuicios que han encontrado en el camino es pensar que la asesoría de imagen es algo superficial, sin embargo para Carolina y Daniela, ocurre exactamente lo contrario. La imagen personal tiene una dimensión práctica, pero también social, la manera en que una persona se presenta y luce, puede influir en la forma en que se desenvuelve, en las oportunidades que encuentra y en la seguridad con la que enfrenta determinados escenarios.

Una entrevista de trabajo, un nuevo puesto, una etapa personal distinta, una reorganización del guardarropa e incluso el deseo de volver a sentirse cómodo frente al espejo. Por eso, una de las primeras cosas que explican a sus clientes es que no están ahí para disfrazarlos, la idea es construir opciones que puedan sostenerse en la vida cotidiana y que permitan que la esencia de cada persona siga presente.

“Nuestras consultorías son 100 por ciento personalizadas y nos encanta conectar con la esencia porque creemos que ahí está la base”, comparten.

El objetivo tampoco es provocar compras innecesarias, por el contrario, conocer colores, cortes, estilos y prendas que realmente funcionan permite comprar de manera más consciente e invertir en piezas que tengan sentido para quien las utiliza. En otras palabras: no se trata de tener más ropa, sino de entender mejor la que necesitas.

UN DIAGNÓSTICO ANTES DE UN CAMBIO

El proceso comienza, en la mayoría de los casos, en Instagram, la plataforma por la que más personas llegan hasta ellas, pero antes de hablar de colores, tendencias o prendas, viene algo mucho más importante: escuchar.

Carolina y Daniela buscan conocer las necesidades del cliente para determinar qué tipo de orientación necesita, a partir de ahí realizan diagnósticos teóricos y prácticos que les permiten identificar áreas de oportunidad y establecer una ruta de trabajo. Después de cada diagnóstico, entregan un book personalizado con información sobre colores, estilos y tendencias que pueden adecuarse a las necesidades de cada persona.

El acompañamiento es parte fundamental de la experiencia, es por eso que en su espacio buscan hacer sentir como un lugar cálido, cercano, casi como un hogar, donde el cliente pueda sentirse cómodo y bienvenido. Porque hablar de imagen también implica hablar de inseguridades, cambios y expectativas, y es precisamente ahí donde su trabajo ha adquirido una dimensión que va más allá de la ropa.

Han visto personas que, después de trabajar en su imagen, recuperan seguridad; otras que se sienten preparadas para buscar una oportunidad laboral; algunas que atraviesan una etapa complicada y encuentran en ese cambio una manera de volver a levantarse. También han acompañado el proceso contrario: personas que ya se sienten plenas y simplemente necesitan que su apariencia exterior alcance esa misma sensación.

“La imagen externa a veces te ayuda internamente a sentirte mejor, a sentirte más segura, a conseguir una buena oportunidad laboral, a levantarte los ánimos o a salir de una crisis”, comparten. (MARIANA FALCÓN)

THE IMAGE STUDIO

Es un espacio dedicado a la consultoría y talleres de imagen personal

Carolina Quintana y Daniela Mascareño ofrecen servicios de styling, personal shopper, consultorías y workshops, de manera presencial y en línea, actualmente atiende clientes de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, además de Saltillo.

Contacto: 844 160 6940 / 844 880 4077

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