Expo Coahuila fortalecerá el desarrollo económico y turístico: Manolo

Destaca gobernador que este es un gran proyecto de talla nacional e internacional para traer conciertos, espectáculos, convenciones y grandes eventos a la capital del Estado, como lo es el Rodeo Saltillo y muchos otros más

Acompañado por Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, y por Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas supervisó los avances de lo que será la Expo Coahuila, en donde se invierten más de 270 millones de pesos y que registra un avance total del 91 por ciento.

«Vamos avanzando al 100 con Expo Coahuila, un gran proyecto para fortalecer el desarrollo económico y turístico del Estado», destacó el gobernador.

Esta obra estará concluida y entregada en su primera etapa en octubre, lista para la Expo Rodeo Saltillo 2026.

“En Coahuila sabemos que cuando se hacen las cosas bien se logra el éxito. Con mi amigo el alcalde Javier Díaz y Blas Flores, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, supervisamos lo que va a ser la Expo Coahuila”, mencionó el mandatario estatal.

Destacó que este es un gran proyecto de talla nacional e internacional para traer conciertos, espectáculos, convenciones y grandes eventos a la capital del Estado, como lo es el Rodeo Saltillo y muchos otros más.

Manolo Jiménez escuchó la explicación técnica de la construcción de cada una de las áreas que componen esta Expo Coahuila, para, posteriormente, realizar un recorrido por las instalaciones y constatar, de manera personal, el avance en su edificación.

Recordó que al igual que la Expo Coahuila, en todas las regiones de la entidad se están desarrollando grandes proyectos de infraestructura que abonan al dinamismo económico y que impactan de manera positiva en la calidad de vida de las familias coahuilenses.

La Expo Coahuila será un espacio que ayudará de gran manera en el turismo y en la economía de nuestro estado y de la región Sureste.

El proyecto de Expo Coahuila, que fue un compromiso de campaña de Manolo Jiménez, incluye Forum, Distrito Vaquero, Plaza de las Estrellas, Explanada 38, Domo Norte, Wine Garden Food Court, Teatro del Pueblo, Pabellón Sarape, Villas del Desierto, entre otras amenidades. (El Heraldo)