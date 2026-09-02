RÉSTALE IMPORTANCIA AL LOGO

Hace algunos meses comenzamos a trabajar en un proyecto inmobiliario que, como casi todos los proyectos inmobiliarios, terminó involucrando a media humanidad. Marketeros, corredores inmobiliarios, terraceros, arquitectos, abogados, contadores, constructores y muchas otras especialidades que uno va descubriendo sobre el camino.

Porque un desarrollo no se construye con tierra, varilla y concreto. También necesita contratos, presupuestos, permisos, renders, grupos de WhatsApp y una cantidad poco saludable de mensajes que comienzan con: “Nada más para darle seguimiento…”.

La característica en común es que casi todos somos equipos distintos. Empresas externas y personas acostumbradas a trabajar bajo sus propias reglas. Cada uno llega con sus procesos, su experiencia, su cultura, sus tiempos y, por supuesto, sus mañas.

Al principio, esa mezcla no fue fácil. Y tiene lógica. Cuando reúnes a varias empresas alrededor de una misma mesa, no solamente estás juntando conocimientos diferentes. También estás mezclando maneras completamente distintas de entender el trabajo.

Para los creativos, una idea puede cambiar cinco veces antes de llegar a su versión final. Para el abogado, si la idea cambió cinco veces, probablemente también cambiaron cinco veces los riesgos. Para el arquitecto, casi todo es posible… hasta que alguien pregunta cuánto cuesta. Y para el contador, ninguna gran idea existe realmente hasta que cabe en un Excel.

Durante los primeros meses, estas diferencias provocaron algunas fricciones, discusiones y uno que otro correo redactado con una amabilidad sospechosamente excesiva.

Pero después comenzó a pasar algo que me ha llamado muchísimo la atención. Al trabajar juntos semana tras semana, las diferencias que originalmente complicaban el proyecto comenzaron a convertirse en una de sus principales fortalezas.

Empezamos a aprender unos de otros. El equipo de marketing nos ha obligado a pensar de manera mucho más creativa. A entender que un proyecto no se construye: también se imagina, se comunica y se convierte en una historia con la que alguien pueda identificarse.

Los equipos legales nos han enseñado a observar riesgos que los demás muchas veces ni siquiera alcanzamos a ver. Mientras algunos avanzamos emocionados pensando en todo lo que puede salir bien, ellos tienen la incómoda pero valiosísima misión de preguntarnos qué puede salir mal.

Los arquitectos y constructores nos han permitido aprender sobre materiales, procesos, tiempos y todas esas pequeñas decisiones que desde fuera parecen pequeños, pero que en una obra pueden representar semanas de retraso o muchísimo dinero.

Los corredores inmobiliarios nos recuerdan que una cosa es lo que imaginamos desde y otra muy distinta lo que el cliente realmente busca, pregunta y está dispuesto a comprar.

Pero el aprendizaje no ha venido solamente de las empresas externas. Dentro de nuestro propio equipo también han aparecido personas que sacan la casta cuando más se necesita. Gente que resuelve, conecta, se hace responsable y logra que las cosas sean más sencillas para todos.

Y ahí encontré una reflexión que me parece importante: Trabajar en equipo no significa borrar las individualidades. Al contrario. Cuando quitamos los protagonismos de en medio, las individualidades comienzan a brillar mucho más. Porque no es lo mismo querer sobresalir sobre el equipo que destacar para el equipo. La primera actitud busca reconocimiento. La segunda busca resultados.

Una persona puede tener una enorme capacidad creativa, técnica, comercial o administrativa. Pero esa capacidad genera muchísimo más valor cuando deja de utilizarse para demostrar quién sabe más y empieza a ponerse al servicio de un objetivo en común. Creo que eso es lo que poco a poco ha sucedido en este proyecto.

Hoy las juntas ya no se sienten como distintas empresas defendiendo exclusivamente su pedacito. Cada vez se parecen más a un solo equipo buscando la mejor solución.

Claro que seguimos teniendo diferencias. Seguimos discutiendo presupuestos, fechas, contratos y estrategias. La unidad no significa que todos pensemos igual ni que hayamos alcanzado una iluminación mística.

Significa que comenzamos a entender que nuestras diferencias no necesariamente son obstáculos. Muchas veces son justo lo que protege, mejora y fortalece el proyecto.

Un buen equipo no en el que todos hacen lo mismo, piensan igual y están de acuerdo en todo. Eso no es un equipo: es un grupo de personas repitiéndose entre sí. Un buen equipo es aquel en el que cada integrante nota algo que los demás no pueden ver.

Hoy, uno de los aprendizajes más importantes que me ha dejado este proyecto ni siquiera tiene que ver con la construcción. Tiene que ver con la capacidad de distintas personas y empresas para dejar su nombre en segundo plano y construir una identidad compartida. Porque llega un momento en el que ya no importa qué logotipo aparece en la presentación o desde qué empresa se envía el correo. Importa que el proyecto salga bien.

Y creo que las mejores construcciones no sean solamente las que se levantan sobre buenos cimientos. También son las que consiguen que personas completamente distintas dejen de cuidar su parcela y comiencen a construir algo juntas.