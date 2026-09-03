Spooky Town Saltillo regresa con su tercera edición. Conoce todos los detalles

La mañana del martes 1 de septiembre de 2026 se llevó a cabo una rueda de prensa en la que organizadores del Spooky Town, un evento familiar con temática de Halloween que cuenta con distintas atracciones y actividades, anunciaron su tercera edición que se llevará a cabo en Saltillo próximamente y a continuación te contamos todos los detalles.

La tercera edición del Spooky Town en Saltillo se llevará a cabo del 1 de octubre al 1 de noviembre en Blvd. Eulalio Gutiérrez, entrada alineada con la calle Pedro Figueroa, y la operación será de 28 días de martes a jueves.

Está edición será más grande que nunca y ofrecerá una experiencia completa para toda la familia con distintas actividades como 15 juegos mecánicos, más de 30 spots para fotos, tallado de calabaza, laberinto del terror, rodeo infantil, tiro con rifle, juegos de destreza, pintacaritas, manualidades, área día de muertos, fotos profesionales, shows en vivo, 5 food trucks, Islas de cerveza, mixología, postres y concurso de disfraces.

Además de las actividades, el Spooky Town contará con una cartelera de más de 20 horas de música y baile en el mes, destacando los siguientes: Lucha Libre el 17 de octubre, Lena Rome el 18 de octubre, Dan Rosales el 24 de octubre, Halloween: MJ Tributo + Cuellos + Concurso de Disfraces el 31 de octubre y Carrera Día de Muertos el 1 de noviembre.

En cuanto a los boletos, la preventa septiembre ya comenzó y puedes adquirirlos en línea a través de Boletomovil.com a un precio de $200. Durante el evento, la entrada general tendrá un precio de $290, la entrada pareja de $550, la entrada familiar (4 personas) de $850 y la familiar de 5 personas costará $999.

En cuanto a la carrera, el precio de preventa es de $300 y venta normal $380, incluyendo acceso a Spooky Town el 1 de noviembre por la tarde.

Puedes adquirir tus entradas, tanto para el evento como para la carrera, durante el mes de septiembre en línea por Boletomovil.com o en puntos de venta físicos en AMMA y en todas las tiendas Manhattan. Durante octubre las entradas se podrán conseguir solamente en taquillas del evento y en línea para disfrutar de este gran evento que cada vez se consolida como uno de los eventos temáticos de terror más emblemático de Saltillo (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)