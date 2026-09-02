Feligreses en Ramos Arizpe caminarán en honor a San Nicolás de Tolentino

La comunidad de la parroquia de San Francisco de Asís, en la colonia Analco, se prepara para participar en las celebraciones en honor a San Nicolás de Tolentino, patrono de Ramos Arizpe, mediante una peregrinación que se realizará este sábado 5 de septiembre rumbo a la parroquia ubicada en el corazón de la ciudad.

El párroco de San Francisco de Asís, Martín Rodolfo Hernández Linares, extendió la invitación a las familias de Analco y sectores cercanos para integrarse al recorrido y acompañar a la comunidad de la Parroquia de San Nicolás de Tolentino durante una de las actividades de su Fiesta Patronal.

“Queremos hacernos presentes como comunidad y acompañar a nuestros hermanos de la parroquia de San Nicolás en estos días tan importantes para Ramos Arizpe. La invitación es para todas las familias; queremos que sea una peregrinación vivida con alegría, fe y fraternidad”, expresó el sacerdote.

La concentración está prevista en Dinolandia, en calle Morelos esquina con Valle de las Labores, donde se solicita a los participantes llegar entre las 16:40 y 16:45 horas, para comenzar la peregrinación a las 17:00 horas.

El contingente caminará hacia la Parroquia de San Nicolás de Tolentino con el propósito de arribar a tiempo para participar en la misa de las 18:00 horas. Hernández Linares explicó que se invita a los asistentes a portar playera o blusa blanca y pantalón de mezclilla, además de llevar globos o banderines en colores blanco, café o dorado, tonalidades que acompañarán visualmente al contingente durante su recorrido.

“San Nicolás de Tolentino forma parte de la identidad y de la historia de nuestro municipio. Como parroquia queremos unirnos a esta celebración y demostrar que, aunque pertenecemos a distintas comunidades, compartimos una misma fe y podemos caminar juntos”, manifestó.

La peregrinación forma parte de las actividades desarrolladas con motivo de la Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino, una de las celebraciones religiosas de mayor tradición y arraigo entre los habitantes de Ramos Arizpe. (EDUARDO SERNA).