Llama Protección Civil de Ramos Arizpe a escuchar y acompañar para prevenir el suicidio

Con el inicio de septiembre, mes dedicado a la prevención del suicidio, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe puso en marcha una campaña de concientización para promover entre la población la escucha, el acompañamiento y la búsqueda de ayuda profesional ante situaciones de crisis emocional.

Bajo el mensaje “Hablar puede salvar una vida”, la corporación recordó que detrás de expresiones como un “estoy bien” pueden existir problemas que no siempre son visibles, por lo que invitó a familiares, amigos y compañeros a mantenerse atentos y generar espacios de confianza en los que las personas puedan expresar cómo se sienten.

Francisco Sánchez Aguirre, director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, destacó que no es necesario ser especialista para brindar un primer acompañamiento, pues acciones como escuchar sin juzgar, preguntar cómo se siente una persona y tomar con seriedad aquello que expresa pueden resultar importantes.

“Muchas veces pensamos que necesitamos encontrar las palabras correctas para ayudar a alguien, pero lo más importante puede ser simplemente estar presentes, escuchar y hacerle saber a esa persona que no está sola. Una conversación a tiempo puede hacer una gran diferencia”, expresó.

El funcionario recalcó que cuando una persona manifiesta atravesar por una situación emocional complicada, sus palabras no deben minimizarse ni tomarse a la ligera, sino procurar acompañarla y canalizarla con profesionales que puedan brindarle la atención adecuada.

“Tenemos que aprender a escuchar sin prejuicios y a preguntar cómo se siente la otra persona. Si detectamos que necesita ayuda, lo importante es acompañarla para que pueda acercarse con especialistas; pedir apoyo no debe verse como una debilidad, sino como un acto de valentía”, señaló Sánchez Aguirre.

Como parte de la campaña, Protección Civil difundirá durante septiembre mensajes enfocados en cuatro acciones principales: escuchar sin juzgar,

preguntar cómo se siente la persona, acompañarla y buscar ayuda profesional cuando sea necesario.

“Queremos que el mensaje llegue a todos los hogares de Ramos Arizpe: no estás solo y tu vida importa. Como corporación estamos al servicio de nuestra comunidad las 24 horas y ante una emergencia siempre será mejor pedir ayuda oportunamente”, agregó.

Protección Civil y Bomberos recordó que, ante una situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, mientras que la línea directa de Bomberos de Ramos Arizpe permanece disponible las 24 horas en el 844 488 6981. (EDUARDO SERNA).