Muere transportista tras ser atropellado mientras reparaba su unidad en la 57

Un hombre perdió la vida y otro resultó lesionado luego de que ambos fueran atropellados mientras realizaban labores de auxilio mecánico sobre la carretera 57, en el tramo Los Chorros, municipio de Arteaga.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este sábado, a la altura del kilómetro 229, cuando José Adalberto Domínguez Chan, de 52 años y originario de Yucatán, detuvo la marcha del tractocamión que conducía debido a una falla mecánica. Momentos después, Herminio Ángeles Hernández, de 58 años y originario de Hidalgo, también detuvo su unidad para brindarle apoyo.

Mientras ambos transportistas se encontraban realizando las reparaciones, fueron sorprendidos por una camioneta Volkswagen, conducida por Santiago José Dávila Huerta, de 78 años, quien aparentemente perdió el control de la unidad y terminó impactándolos.

Tras el atropellamiento, José Adalberto y Herminio quedaron tendidos sobre la carpeta asfáltica. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, así como personal de CAPUFE, acudieron al sitio para brindarles los primeros auxilios; sin embargo, pese a los esfuerzos de los socorristas, se confirmó que José Adalberto ya no contaba con signos vitales. Herminio fue trasladado de emergencia al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica.

El conductor de la camioneta fue detenido por elementos de seguridad y quedó a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y recabaron evidencias para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente. Debido a los trabajos periciales y al retiro de las unidades, los carriles con dirección a Matehuala permanecieron cerrados durante varias horas.

Finalmente, el cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley y los trámites correspondientes. (El Heraldo de Saltillo)