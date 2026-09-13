Seguimos trabajando a favor de la inclusión: Javier Díaz

Alcalde de Saltillo y Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Municipal, encabezan sesión del Consejo Ciudadano de Inclusión de las Personas con Discapacidad

Durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que encabezaron el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, se rindió un informe de las actividades realizadas a favor de la inclusión en el periodo de junio a agosto de este año.

Díaz González reconoció el trabajo que Luly López Naranjo, así como todo el equipo del DIF Saltillo, han realizado para estar cerca de los grupos más vulnerables y mejorar su calidad de vida con servicios, atención y apoyos.

“La inclusión es abrir puertas, generar oportunidades y mejorar la calidad de vida. Es trabajar juntos para que ninguna discapacidad sea una barrera y para construir un Saltillo con más oportunidades para todas y todos”, señaló el Alcalde de la ciudad.

Javier Díaz compartió que hace unos días Saltillo recibió el Premio a las Mejores Prácticas de Gobierno Locales, por parte de la Asociación de Alcaldes de México, gracias al programa “Ponte las Pilas”.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, refrendó su compromiso y el de todo su equipo de seguir trabajando para atender a los sectores sociales que más lo necesitan.

“Agradezco las aportaciones, el conocimiento y la experiencia de quienes integran este Consejo Ciudadano de Inclusión, seguiremos trabajando en equipo para implementar acciones que mejoren la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad”, afirmó López Naranjo.

Entre las acciones que se destacaron en el informe presentado se mencionó la entrega de aparatos ortopédicos, siete implantes cocleares, la realización de talleres y conferencias de sensibilización, capacitaciones, así como el desarrollo de ferias de empleo para personas con discapacidad.

Además, diferentes dependencias municipales también concretan acciones a favor de la inclusión; entre las áreas se menciona a la Dirección de Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Distrito Centro, Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sustentable, Protección Civil, Salud Pública Municipal, Instituto Municipal de Cultura, entre otros.

Integrantes ciudadanos de este consejo de inclusión reconocieron el trabajo que se ha hecho en esta administración municipal a favor de las personas con alguna discapacidad; dijeron que seguirán aportando su experiencia y conocimiento para poner en marcha más proyectos.

Destacaron programas como Amor en Movimiento, Espacios DIF, Centro Municipal de Autismo TEAcompaño con Amor, Centro Intergeneracional, Aquí Vamos Gratis, entre otros, los cuales han sido reconocidos a nivel nacional por el impacto favorable que han tenido. (El Heraldo de Saltillo)